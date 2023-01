Nejlepší domácí čistič cév a krve z běžných surovin: Sklenka denně a bude líp

Taková detoxikace jednou za čas není vůbec špatná věc. Zkuste se pročistit a pochutnat si zároveň! Dnešní recept na zeleninovou šťávu vám to vše splní. Stačí sklenice denně a máte vystaráno.

Krev, důležitá tekutina, bez které bychom tu nebyli. S ní samozřejmě souvisí i celý oběhový systém, který bychom si měli taktéž hýčkat. To vše může zvládnout jeden nápoj složený pouze z několika ingrediencí.

Na video, ve kterém je postup důkladně popsán, se můžete podívat v tomto videu ve slovenštině:

Krev

Na pohled červená tekutina, která dokáže navždy ulpět na oblečení. Kdybyste se ale na ni podívali pod mikroskopem, viděli byste o něco víc. Lidská krev se skládá z větší části z tekuté složky – lidské plazmy, obsahuje i pevné složky, do kterých spadají červené krvinky, bílé krvinky a krevní destičky.

Krev slouží v těle k transportu nejrůznějších důležitých látek, roznáší vitamíny, živiny, kyslík či hormony. Funguje to i naopak, slouží totiž i k odvádění odpadních látek.

Co vše do nápoje přidat

Červená řepa má vliv na věnčité tepny, které rozšiřuje a na vlásečnice, které zpevňuje. Celkově podporuje naší krvetvorbu, neboť posiluje tvorbu červených krvinek. Obsahuje látku betain, která zabraňuje kornatění cév, dále obsahuje kyselinu listovou, která je důležitá například pro naše srdce.

Mrkev má kladný vliv při ischemické chorobě srdeční, revmatických kloubních zánětech či močových kamenech. Důležitý je i její vliv na ochranu pokožky před sluncem.

Citron vám asi nemusíme blíže představovat. Podporuje naši imunitu, pročišťuje tělo od odpadních látek, dodává nám energii a jako bonus zlepšuje náladu.

Švestky chrání srdce a cévy, pomůžou při revmatismu a v neposlední řadě si poradí i při střevních problémech.

Pročišťující nápoj, který má sílu

Dnešní recept na pročišťující šťávu není nijak složitý a zužitkujete většinu použité zeleniny do posledního puntíku. Tak se do toho pustíme!

Připravte si dvě čerstvé řepy, jednu mrkev, cirka šest švestek, půl citronu, vodu, lžíci sezamu a dvě lžíce medu. Bulvy řepy si očistěte, oloupejte a nakrájejte na menší kousky, abyste je mohly vložit do mixéru. Vůbec neuděláte chybu, když si na manipulaci s řepou vezmete rukavice.

Dále si očistěte jednu mrkev, taktéž jí pokrájejte na kousky a přidejte je do mixéru k řepě. Poslední ingrediencí před zapnutím mixéru je šťáva z půl citronu. Následně vše pomixujte, v mezičase k zelenině přidejte trošku vody, aby se vše lépe spojilo. Vzniklou drť propasírujte přes síto.

Mixér ještě nemyjte, vložte do něj šest vypeckovaných švestek s trochou vody, rozmixujte a opět propasírujte přes síto k již udělané šťávě. Pyré přendejte do misky a šťávu přelijte do džbánku. Denně si dopřejte sklenku připraveného moku a pochutnejte si i na pyré, které si ochuťte medem a sezamovými semínky.

