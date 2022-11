Čistič plic a likvidátor kašle: Jedna běžná a levná ingredience a přijde zázrak

Která běžná domácí surovina má takovou sílu, že dokáže ulevit při nachlzení, rozpouštět hleny a tak i napomoci rychlejšímu uzdravení? Je to obyčejná kuchyňská ingredience. Někdo nad ní ohrnuje nos, ale to se vážně nevyplácí. Je totiž nejen základem veškerého vaření, ale také zdravotním zázrakem! O čem je řeč?

Obyčejná neobyčejná cibule

Zázrakem na pročištění dutin i plic je obyčejná cibule. Tato „uplakaná" zelenina je nenahraditelná nejen v kuchyni, ale nedají na ni dopustit ani všichni ti, kteří dobře znají její účinky. Není divu, že je cibule zmiňovaná také napříč všemi starověkými civilizacemi. Nápisy z hliněných sumerských tabulek či staroegyptských papyrů však nejsou recepty na její kulinářské uplatnění, nýbrž návody, jak pomocí cibule léčit.

Na čaj se hodí i cibulové slupky. K očistě plic a dutin však poslouží čerstvá nakrájená cibule. Zdroj: shutterstock.com

Cibule má i v lidovém léčitelství velmi široké uplatnění, pokud vás zajímá, nač využít obyčejnou kuchyňskou cibuli, podívejte se i na toto video představující několik jednoduchých a rychlých způsobů, jak využít léčebných účinků cibule:

Cibule pomůže i s očistou plic

K čemu se hodí cibule nejlépe? I lékařská věda potvrzuje, že tento druh zeleniny je skvělým prostředkem proti arterioskleróze, vysokému krevnímu tlaku a mnohým dalším problémům. Napomáhá regulovat zažívání i nechutenství. Co všechno cibule pomůže léčit, je dnes už běžně popsané i v naučných slovnících, nejsou to tototiž jen povídačky!

Co se týče našich plic, dýchacích cest a nachlazení, i zde sehrává cibule důležitou roli jako prevence a pomoc při probíhajícím onemocnění. Působí nejen na bolest a léčí záněty, ale také bojuje proti tvorbě hlenů. Očista organizmu od hlenů je důležitou součástí uzdravování, ale také velkou úlevou pro pacienta.



Navíc použití cibule je velmi nekomplikované, a i když můžete cibuli zkombinovat s mnoha dalšími surovinami, které lze rozhodně doporučit, sama o sobě je dostatečně silná.

Cibule není nikdy dost. Uplatní se v kuchyni, ale i při nachlazení a kašli. Zdroj: Evgeniya369/Shutterstock.com

Jak pročistit plíce pomocí cibule?

Pro úlevu a protažení dutin, ale také pro očistu plic můžete cibuli nejen konzumovat ve formě sirupu nebo čaje, ale také je vhodné inhalovat těkavé látky uvolňující se z cibule. K tomu vám pomůže obyčejná horká voda, do které dáte nahrubo nakrájenou cibuli krátce povařit. Počkejte, až bude horké páry možné vdechovat bez pocitu pálení. Inhalujte pod ručníkem a soustřeďte se na dýchání nosem a po několika minutách zase ústy. Nechejte horní i dolní cesty dobře prohřát, a hlavně páry z cibule dostat se na místa, která trápí zahlenění nejčastěji.