Vyčistěte si plíce a zastavte kašel. Stačí povařit ořechy. Zapomenutý zázrak

Zimní měsíce dávají lidskému organismu pořádně zabrat. Opakovaně čelíme náporu viróz, které mohou zasáhnout i naše plíce. A nejsou to jen ony, které plíce oslabují. Stále častěji se hovoří o astmatu, které může někoho trápit celoročně, anebo sezónně. Jak tedy posílit náš dech, aby kašel a sípání neměly šanci?

Sílu odvaru z ořechů znali již naši předkové. Zdroj: shutterstock

Skladba jídelníčku pro zdravé plíce

Podle některých vědeckých studií má na naše plíce vliv to, co konzumujeme. Navíc některé potraviny mohou tento párový orgán velmi pozitivně ovlivňovat, a dokonce podporovat jeho funkci. Dobrá zpráva je, že se nejedná o žádné speciální potraviny, ale o ty běžně dostupné a plné vitaminů.

Čaj z vlašských ořechů

Snad nejzázračnějším léčitlem pro naše plíce jsou vlašské ořechy. Ostatně to věděli i naši předkové, kteří si z vlašáků připravovali speciální nápoj, jenž ulevil od dráždivého kašle.

Jak na jeho snadnou výrobu se podívejte ve videu:

Vezměte pět nevylouskaných vlašských ořechů a drátěnkou skořápky důkladně zbavte nečistot. Pomocí paličky na maso ořechy roztlučte tak, aby skořápky povolily, ale ořechy nechte uvnitř. Vsypte je do většího hrnce, přidejte k nim dvě omyté cibule ve slupce rozkrojené na půl, zalijte asi jedním litrem vlažné vody a dejte vařit. Jakmile se tekutina začne vařit, zredukujte ji na polovinu původního množství. Poté tekutinu sceďte, nalijte do šálku, dochuťte citronem a medem a při potížích popíjejte. Takto připravený nápoj by měl přinést kýženou úlevu od úporného kašle.

Nepotřebujete superpotraviny, stačí obyčejná jablíčka. Zdroj: shutterstock

Pár jablek denně

Vlašské ořechy nejsou jediným pomocníkem pro zdravé a silné plíce. Hotové zázraky umí i ne úplně právem opomíjené jablko. Toto ovoce, ač se to nemusí na první pohled zdát, je neskutečně zdravé a s přehledem převálcuje ostatní cizokrajné superpotraviny. Dle vědeckých studií díky pravidelné konzumaci jablek můžete snížit riziko rozvinutí astmatu, anebo potlačit jeho projevy.

Za blahodárné účinky jablek může velkorysý obsah flavonoidů, ty příznivě uvolňují dýchací cesty. Svaly okolo průdušek pak zase pomáhají uvolňovat lněná semínka, respektive hořčík, který je v nich obsažený. Lněná semínka navíc obsahují omega-3 mastné kyseliny, které příznivě působí na celý náš organismus.

Konzumace chilli pomáhá produkovat hlen k ochraně dýchacích cest. Zdroj: shutterstock

Na suchý kašel ostrá medicína

Na dráždivý a suchý kašel pomáhá ostrá medicína. Pokud jíte rádi pálivé, máte vyhráno. Kapsaicin, který chilli papričky obsahují, totiž podporuje tvorbu hlenu, čímž brání sliznice dýchacích cest před jejich vysycháním a podrážděním.

Vyhněte se cukru

Jako existují potraviny, které plíce chrání a posilují, jsou i potraviny, které celou situaci ještě zhoršují. Vysaďte cukr. Obyčejný cukr ve větším množství může potlačit imunitní systém, což v době, kdy bojujete s infekcí rozhodně nechcete. Stejně tak se vyhněte obloukem alkoholu. Zhoršovat kašel může také konzumace manga nebo banánů.

