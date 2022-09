Přestaňte kašlat, vyčistěte si plíce a dutiny pomocí sirupu z těchto tří surovin

Trápí vás kašel a vy nevíte, jak se ho zbavit? Vyrobte si sirup, díky kterému si vyčistíte plíce a dutiny. Postup je velmi snadný a k výrobě tohoto zázraku navíc potřebujete pouhé tři suroviny. Pusťte se tedy do přípravy hned, abyste byli připraveni na nadcházející podzim a s ním přicházející období viróz a nachlazení.

Trápí vás kašel a vy si potřebujete vyčistit plíce a dutiny, aby se vám ulevilo? Zapomeňte na nejrůznější sirupy a léky z lékárny. Stačí mít doma tři suroviny a přípravek na kašel si můžete vyrobit v pohodlí domova. Používat ho navíc může celá rodina, což se bude s nadcházejícím podzimem jistě hodit.

Tento přírodní čistič dutin a plic pomáhá zastavit noční záchvaty kašle způsobené virovými i bakteriálními infekcemi dýchacích cest. Pokud tedy vy nebo vaše děti nemůžete v noci spát kvůli kašli, je tento sirup jasnou volbou.

Hnědý cukr má oproti bílému velké výhody. Zdroj: Profimedia

Na přípravu sirupu budete potřebovat jen tři ingredience

Pokud se tedy chcete zbavit příznaků nachlazení a chcete bojovat účinně s viry a bakteriemi, připravte si jeden šálek hnědého cukru, láhev piva a dva bobkové listy. Kombinace těchto tří ingrediencí je jedinečná a sami budete překvapeni, jak dohromady funguje. Za pár dní nebude po kašli a nachlazení ani památky. A vaše plíce budou navíc naprosto čisté, což se vyplatí.

Všechny tři suroviny jsou zdraví prospěšné. Hnědý cukr totiž na rozdíl od toho bílého obsahuje vlákninu, vitamíny a minerály, které se během zpracování bílého cukru ztrácejí.

Pivo zase působí jako prevence pro celou řadu civilizačních chorob. Také jeho mírná konzumace pomáhá předcházet vzniku aterosklerózy, zmírňuje stres, podporuje krevní oběh a trávení. Dokonce se říká, že se v pivu vyskytují látky, které mají protinádorový a antibakteriální charakter.

Pivo vám pomůže s léčbou kašle Zdroj: Shutterstock

Zbavte se dráždivého kašle a vyčistěte si plíce

Bobkový list je také zázračný. Podporuje trávení, pomáhá při revmatismu, dně a bolestech kostí i sedacího nervu. Je známý i svou schopností zmírňovat kašel, tlumit bolest hlavy, ulevovat od otoků a artritidy.

Na co všechno můžete bobkový list využít, se podívejte ve videu:

Když tyto tři suroviny dáte dohromady, získáte silný a účinný sirup na pročištění plic a zmírnění dráždivého kašle. Sirup si připravíte tak, že necháte za stálého míchání hnědý cukr zkaramelizovat v hrnci. Odstavíte ze sporáku a přidáte láhev piva. Zahřejte a do tekutiny přidáte dva bobkové listy. Necháte patnáct minut vařit, občas promícháte, a poté necháte sirup zchladnout. Když je studený, přelijete do uzavíratelné sklenice přes sítko a dáte do lednice. Každý den stačí užívat třikrát denně jednu polévkovou lžíci a máte po problémech.

