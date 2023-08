Jak zbavit střeva jedů. Postup čínského jogína funguje fantasticky

Trápí vás stále dokola nafouklé břicho, zácpa a jste bez energie? Zkuste tělesnou očistu dle jogínské techniky. Jak tedy vyčistit střeva a detoxikovat organismus?

Pokud jste ještě o této metodě neslyšeli, nebo ji jen neaplikovali, neváhejte a párkrát do roka si ji dopřejte. Budete se cítit mnohem lépe a vaše tělo se zbaví mnoha nežádoucích látek, které mu neprospívají. Díky tomu si zlepšíte i celkovou imunitu a znovu zaktivujete případný zpomalený metabolismus.

Co vše můžete udělat pro lepší zdraví vašich střev? Podívejte se na následující video:

Shanka Prakshalana

Jedná se o intenzivní očistu celého trávicího traktu. Postupně pijete docela úctyhodné množství slané vody a provádíte přitom opakovaně sérii cviků, které vodu urychleně prohánějí vaším trávicím systémem. Ve výsledku je tato kúra velice ozdravná, a přestože se vám bude možná zdát v počátcích nezvladatelná, později si na ni jistě zvyknete.

Metoda končí naprostým vyprázdněním střeva. Doba trvání jedné Shanka Prakshalany je 4 až 6 hodin. Slaná voda se pije v pravidelných intervalech od rána a končí přibližně dobou oběda. Po této detoxikaci dosáhnete očistného účinku zažívacího traktu jako při několikadenním půstu.

Slaná voda je na čistotu střev dokonalá. Zdroj: Profimedia

Naučte se jogínské cviky

Než s očistou střev začnete, zkuste prakticky zvládnout i nápomocné jogínské cviky, které byste měli během očisty provádět. Každý cvik se opakuje čtyřikrát a vždy jej dělejte na obě strany. Zkuste je provádět v rychlejším tempu, aby celá série netrvala déle než minutu. Po celý den se aktivně hýbejte, ale v případě únavy i náležitě odpočívejte.

Cvik č. 1

Stůjte v mírném stoji rozkročném a ruce sepněte nad hlavou dlaněmi vzhůru. Zkontrolujte si rovná záda a pak se začněte střídavě uklánět z jedné strany na druhou.

Cvik č. 2

Ve stejném postoji upažte, levou ruku pokrčte a prsty se dotkněte pravé klíční kosti. Pak zarotujte trupem a pravou ruku protáhněte co nejdál dozadu. Tento pohyb pak udělejte i na druhou stranu.

Cvik č. 3

Výchozí pozicí je kobra. Vzepřete se v ní vleže na dlaních a prstech nohou, následně otočte hlavu, ramena a trup tak, abyste se povídali na opačnou patu. V tento moment se vraťte do výchozí pozice. Procvičte opět obě strany.

Cvik č. 4

Výchozí pozicí je dřep na celých chodidlech, která byste měli mít mírně od sebe. Na kolena položte dlaně, otočte trup vpravo a klekněte na levé koleno. Dlaněmi poté střídavě tlačte pravé stehno k levé straně a levé stehno k pravé. Mělo by docházet ke stlačování podbřišku. Nohy posléze vyměňte.

Zpojte k očistě střev i tělo a provádějte čistící cviky. Zdroj: Profimedia

Metoda krok za krokem

Organismus byste měli připravit již večer před zahájením očisty. Poslední jídlo si dejte ne moc pozdě večer a mělo by být jen lehké. Dostačující bude například zeleninová polévka, nejpozději tak v půl osmé. V tento večer si také připravte solný roztok. Dejte do hrnce 4 litry vody se 40 až 50 g kuchyňské soli, nechte přejít varem, přikryjte pokličkou a nechte odpočívat do rána.

Očista začíná hned ráno

Vzhledem k tomu, že budete potřebovat i silnou psychiku, přeci jenom vás čeká jiný den než obvykle, zkuste si doma zajistit klid a nejlépe se vyhnout všem rušivým elementům. Slanou vodu si přihřejte, měla by být vlažná, připravené množství vám postačí asi tak na 16 sklenic.

Nastartujte tělo vodou

Ráno hned nalačno vypijte půl litru až litr studené vody a počkejte přibližně půl hodinu. Voda se za tu dobu vstřebá do organismu. Tělo tak dostatečně před očistou zavodníte. Díky slané vodě totiž odejde část tělesných tekutin, a je tak zcela běžné pociťovat během této kúry i po ní žízeň.

Jak pít slanou vodu

Slanou vodu si rozfázujte na celý den a pijte ji po sklenicích. Pěkně pomalu a po malých doušcích. Důležitá je i dávka pohybu, která střeva rozpohybuje a zajistí rychlejší peristaltiku a vylučování. K tomu vám dopomohou výše uvedené cviky a dostatek pohybu.

Po 4 až 5 skleničce budete možná pociťovat v břiše reakce, které vás budou vyhánět na toaletu. Nejprve z těla odchází tuhá stolice, která postupně řídne a ve výsledku se mění jen na trochu obarvenou vodu. To je skvělé znamení, že čištění střev proběhlo na jedničku.

Trpíte-li na některé chronické onemocnění, raději tento postup konzultujte se svým lékařem.

Zdroje: www.spektrumzdravi.cz, www.considerovalore.it, www.jogadnes.cz