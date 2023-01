Jak pročistit střeva po svátcích: Senna nebo ptačinec na ně fungují jako kartáč

Zdravá střeva jsou zásadní pro zdravé tělo. Ideální střevní prostředí totiž ovlivňuje naši imunitu, ale třeba i schopnost myšlení. Pojďte se tedy podívat na to, jak zajistit tělu optimálně čistá a zdravá střeva.

Nejdůležitějším orgánem trávicího traktu je tlusté střevo. To je zodpovědné za vstřebávání minerálů a živin z nestrávené potravy a také odvádí pevný odpad z těla. Pokud nefunguje tak, jak má, toxiny naopak nabírá a nám začínají zdravotní problémy jako bolesti hlavy, nadýmání, zácpa, plynatost a v neposlední řadě velká únava.

Všechny tyto problémy vám způsobuje nestrávená strava plná přísad, konzervačních látek a chemie, která se ve střevech kupí. Tlusté střevo začne následně produkovat toxiny, které se postupně dostávají do celého těla.

Přírodní očista střeva

Jednou za čas tedy rozhodně neuškodí očista střev, která nám pomůže zbavit se toxinů z nich a dále je velmi důležité podporovat zdravou střevní mikroflóru. V lékárně sice seženete nejrůznější přípravky k pročištění střev, ale nikdy nevíte, co vše se v nich nachází, proto je lepší si připravit prostředky vlastní, a to na přírodní bázi.

Citronová voda očistí tělo od toxinů. Zdroj: Profimedia

Jablečná šťáva pravidelně

Pokud berete pravidelně nějaké léky nebo se necítíte stoprocentně ve formě, o detoxu střev se raději poraďte se svým lékařem, abyste něco nepodcenili. Pokud vám to povolí, můžete začít.

Nejdůležitější součástí očisty střev je pití velkého množství vody. Doporučuje se až dvanáct sklenic vody za den. Pití vody přirozeně stimuluje peristaltiku a pomáhá jídlu s pohybem přes trávicí trakt. Kromě vody jsou vhodné také zeleninové či ovocné čerstvé šťávy.

Hlavně jablečná, která je jedním z nejlepších přírodních přípravků pro pročištění střeva. Pravidelné pití jablečné šťávy navíc podporuje pohyb střev, odbourává toxiny, zlepšuje stav jater a trávicího traktu.

Jablečná šťáva je jeden z největších čističů střev Zdroj: Shutterstock

Jablečný detox na tři dny

Jablečný detox začněte tím, že ráno vypijete na lačno sklenici čerstvé jablečné šťávy. Půl hodiny poté vypijte sklenici vody. Tento postup opakujte celý den po dobu tří dnů. Pokud budete chtít obměnu, jednu sklenici jablečné šťávy můžete nahradit sklenicí šťávy ze švestek. Rozhodně však nejezte pevnou stravu.

Bylinky jako účinný kartáč na střeva

Skvělým pomocníkem jsou i bylinky. Zvláště pak ptačinec, který uleví od zácpy a používá se k pročištění tlustého střeva. Tato bylinka má velkou výhodu v tom, že působí rychle a obvykle vás tak zbaví zácpy během několika chvil. Toxiny z těla vyplaví během několika hodin a používá se i jako prevence.

Za zmínku jistě stojí rozhodně i senna, která také pracuje velmi rychle. Tato bylinka se užívá jako čaj a funguje jako projímadlo. Pomáhá vyčistit tlusté střevo přirozenou cestou. Pokud by vám bylo po senně nevolno, přidejte do čaje trochu zázvoru, který by vám měl žaludek uklidnit.

