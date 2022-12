Nejlepší čistič střev vám nejspíš roste na zahradě: Je to přírodní zázrak

Mít čistá střeva je základem zdravého těla. Pokud vám tedy záleží na tom, jak se cítíte a jak vypadáte, nezapomínejte o ně pečovat. Možná vás to překvapí, ale stav vašeho imunitního systému je závislý na kondici vašich střev z více než sedmdesáti procent.

Vyčistit si střeva je důležitou součástí očisty našeho těla, kterou bychom měli pravidelně provádět. Stav našich střev totiž ukazuje, jak se cítíme a jak vypadáme.

Střevo je domovem mnoha mikroorganismů, z nichž ne všechny jsou prospěšné. Je tedy velmi důležité, co do sebe přijímáme za potravu a jak moc střevo zatěžujeme. Všechny chemicky zpracované potraviny, jako jsou maso, uzeniny, mléčné výrobky či cukrovinky a káva nám překyselují žaludek a to porušuje mikroflóru střeva. Ta je postupem času zničena, dochází ke kvašení a trávená potrava v podstatě hnije. Vzniká nebezpečný kal, kterým si zanášíme střevo. Ten se lepí na stěny uvnitř střeva.

Zapomeňte na uzeniny a mléčné výrobky, vrhněte se na zeleninu. Zdroj: quadshock / Shutterstock.com

Zanesené střevo funguje pomaleji

Střevo se tak stává méně pohyblivé a trávená potrava postupuje pomaleji, což může způsobit zácpu. Než sáhnete po projímadle, vyzkoušejte jiné možnosti, dopřejte střevu očistu a dělejte to pravidelně.

Ideálně tak, že vyřadíte ze svého jídelníčku uzeniny, sladkosti, mléčné výrobky, bílou mouku a zařaďte obiloviny, jako jsou jáhly, rýže nebo pohanka. Důležitá je i zelenina, z masa pak krůtí a samozřejmě ryby. Maso však jezte maximálně jednou týdně a jako přílohu si k němu dejte spoustu zeleniny.

Když střevo zbavíte nánosu škodlivin, bude moci lépe pracovat a třídit živiny a nepotřebný odpad. Vaše imunita zesílí a virózy si na vás nepřijdou. Vydržet byste měli alespoň tři měsíce, abyste dosáhli kýženého efektu.

Yucca je zázračná rostlinka a skvělý čistič střev. Zdroj: Cristina Ohler / Shutterstock.com

Rostlina Yucca (juka) vám vyčistí celý trávicí trakt

Výborným pomocníkem při čištění střev je rostlina Yucca, česky juka. Používají se výtažky z kořene této rostliny. Ten obsahuje přírodní saponiny, které vyčistí celý trávicí trakt. V podstatě působí stejně, jako jar na mastné nádobí a ve střevě si látky obsažené v této rostlině dokáží poradit i s letitými usazeninami a současně podpoří celkovou látkovou výměnu.

Pamatujte, že každou tobolku s výtažkem z této byliny byste měli zapít alespoň čtvrt litrem vody. Užívejte jednu tabletku ráno a jednu večer. Vypijte alespoň dva litry vody denně a budou se dít divy. Pokud vydržíte s touto očistou alespoň tři měsíce, nebudete mít jen čistá střeva, ale pročistí se celý váš organismus.

Na video, jak si správně vyčistit střevo, se podívejte zde:

