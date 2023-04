Ve střevech se drží plíseň. Jak se jí rychle zbavit a prodloužit si život?

Pravidelná detoxikace střev je z mnoha důvodů velmi prospěšná. Pokud ji však jednou za čas neprovedete, zaděláte si na velký zdravotní problém. Ve střevech se rozmnožují kvasinky, kterých je třeba se zbavit, jinak se začnou tvořit plísně. Jak vyčistit střeva a prodloužit si život!

Plísně nejsou nic dobrého, o co by člověk stál. Ať už je řeč o plísních ve vlhkých prostorech v domácnosti, či uvnitř vašeho těla. V obou případech přitěžují lidskému zdraví - pokud se jim sami neodhodláte postavit. I když si to ani neuvědomujete, běžným stravováním si můžete velmi přitížit. Smažené jídlo, sladkosti, bílá mouka, ale i alkohol tělu škodí více, než si vůbec dokážete představit. Co dělat, abyste zamezili vzniku rakoviny tlustého střeva?

Z videa se můžete dozvědět, proč je tak moc důležité pravidelně dbát o svá střeva:

Plísně ve střevech = oslabená imunita

Množení kvasinek, a tím i tvoření plísní, vzniká kvůli oslabenému imunitnímu systému. Ovšem nejen oslabená imunita zapříčiňuje častá onemocnění tohoto typu, také antibiotika nebo kouření výrazně ovlivňují stav našeho zdraví. Střevní mikroflóru pak přímo narušuje nezdravá strava, jež se skládá převážně z polotovarů, sladkostí a dalších průmyslově zpracovaných potravin. Mikroflóra střev se poté stává natolik oslabenou, že začne propouštět toxiny spolu se škodlivými mikroorganismy do krevního oběhu.

Příliš mnoho nezdravého jídla zvyšuje nebezpečí poruch střevní mikroflóry. Zdroj: Shutterstock

Plísně není radno podceňovat

Vnímáte na sobě chronickou únavu, nadýmání, zácpy či naopak průjmy, výkyvy nálad nebo zápach z úst? Měli byste zbystřit, jelikož to jsou projevy šířících se plísní ve vašem těle. Mimo to mohou vyvolávat také ekzémy, svědění uší, poškození nehtů, zhoršení alergií či infekční onemocnění intimních partií. V takových případech nepomůže pouhé vynechání moučníku po obědě.

Máta, oregano a česnek

Se zdravou životosprávou prodloužíte svůj život a budete se cítit skvěle, což na vás bude i vidět! Ale na usazené plísně musíte zajít ještě hlouběji. Zaručenou očistu střev vám umožní éterický olej z máty peprné nebo dobromyslu. Po týdnu užívání éterického oleje nebudou mít plísně ani kvasinky žádnou šanci na přežití! Stačí si dát 3x denně na chleba 1-2 kapky éterického oleje a budete mít po problémech.

Skvělé protiplísňové účinky má také česnek. Přidávejte ho do pomazánek, polévek, omáček, anebo si pořiďte doplňky stravy s česnekem.

Máta peprná je jednou z nejpoužívanějších léčebných bylinek. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Pohyb střeva rozproudí

Nejenže je důležité jíst zdravě, ale také byste se měli dostatečně hýbat. Každý den se běžte projít, zasportovat si nebo klidně i doma proveďte pár protahovacích či posilovacích cviků. Rozproudí vám krev v žilách a rozpohybují střeva. Nedovolte plísním, aby se u vás opět zabydlely! Dejte jim jasně najevo, že žijete zdravým životním stylem.

Konzultujte s lékařem

Pokud máte podezření na plísně ve svém trávicím traktu, poraďte se s lékařem. Může vám předepsat antifungální léky, které bývají také účinné.

