Proč si po svátcích naše babičky obkládaly břicho polštáři? Pomáhaly slinivce

Víte, co může pomoci v odpočinku a detoxikaci a jak se vlastně naše tělo čistí? Mají kúry a preparáty smysl? Podívejte se spolu s námi, jak si pomáhaly při akutních problémech naše babičky, ale i na to, co doporučují odborníci.

Zdroje: happymag.cz, www.celostnimedicina.cz

Jak vyčistit tělo nejen po svátcích?

Zajímat by vás mohl pohled Romana Vaňka a Petra Havlíčka, který je výživovým specialistou a můžete jej znát z různých televizních pořadů. V rozhovoru Roman a Petr z YouTube kanálu „Rozum v troubě“ poukazují na to, jakým způsobem se tělo zbavuje toxinů. Petr také zmiňuje, že zlepšení detoxikačních funkcí těla přímo souvisí se zdravým životním stylem a ne rychlou „detoxikací“, kterou slibují reklamy na různé preparáty.

https://www.youtube.com/watch?v=iVZqlwK6Jgo

Detox po svátcích i během roku: Hloupost?

Znamená to, že jsou detoxikační čajové kúry nesmysl? Představa, že za pár dnů bude vaše tělo jako nové, je opravdu mylná, nicméně to neznamená, že by různé bylinné čaje nebo preparáty nemohou podporovat zdravou funkci orgánů, které odstraňování toxinů z těla zajišťují.

Nicméně je dobré vědět, že nejde o zázrak do tří dnů a pouze vylepšení pitného režimu. Skutečně radikální přínos vašemu tělu, ale také ne okamžitě, zajistí změna jídelníčku, zajištění dobrého pitného režimu, dostatek kvalitního odpočinku i pohyb.

Také občasný půst může pomoci tělu k pročištění. Zdroj: shutterstock.com

Pomozte slinivce

Pokud byste se zajímali například o to, jakým způsobem je vhodné podpořit činnost slinivky, dostanete se v podstatě k obdobné odpovědi. I když vám může pomoci i obklad z tučného tvarohu nebo cibule či nahřátý polštář, kterým se obkládaly naše babičky při akutních problémech se slinivkou, jádro pudla však spočívá jinde.

Slinivka je orgán ovlivňující silně trávení, ale také produkuje hormony a redukuje jimi naši hladinu krevních cukrů. Souvisí však také si imunitním systémem, protože produkuje bílé krvinky a podílí se i na odstraňování toxických látek z těla.

Slinivka je zodpověná za řadu pochodů v těle. Zdroj: Shidlovski / Shutterstock.com

Jaká jsou doporučení pro podporu funkce slinivky v případě onemocnění nebo jako součást zdravého životního stylu? Doporučuje se omezit uzeniny, tučné maso, bílou mouku i cukr a zvýšit příjem zeleniny. Z nápojů byste měli omezit alkohol, černou kávu, černý čaj i kakao. Má se za to, že slinivka trpí také přílišným stresem, s čímž jde ruku v ruce i nedostatek odpočinku.

Už je vám to jasné? Sice si můžete dát kopřivový nebo šalvějový čaj, lékořici, řepík, žlutý hořec nebo zeměžluč, ale základem je to, jak kvalitně jíme, pijeme, spíme a prostě žijeme z dlouhodobého pohledu.