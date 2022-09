Jak vyrobit ušní svíčky: Používaly je už naše babičky a jsou téměř zázračné

Patříte mezi ty, kteří pečují o uši pomocí vatových tyčinek? Odborníci je nedoporučují, protože častokrát způsobují zbytečné obtíže. Máme pro vás však pár rad, jak si uši můžete vyčistit správně a bezpečně.

Uši byste neměli chtít mít naprosto bez mazu, protože v tomto orgánu plní podstatnou funkci a v tenké vrstvě je nezbytný. Ochraňuje ušní bubínek před nečistotami a nežádoucími bakteriemi z vnějšího prostředí. V případě, že je v uchu mazu nadbytek, umí si s ním samo poradit.

Množství vytvořeného ušního mazu je u každého z nás individuální a závisí na zdravotním stavu, genetice a tendencím k alergiím. Uši totiž mají samočistící funkci a společně s nečistotami a uvolněnými částmi kůže vylučují maz směrem do zevního ucha, kde je ho možné snadno odstranit. Jen byste na to měli jít správně.

Rizika špatného čištění

Základní chybou při hygieně uší je zbytečné hluboké šťourání vatovou tyčinkou. Zbytečně tak dojde k zatlačení mazu do zvukovodu a dochází ke vniku ušní zátky. Tento stav se brzy může stát značně bolestivý a někdy způsobuje dokonce hučení v uších a zánět zvukovodu. V takovém případě byste měli navštívit lékaře, který vám zátku odsaje a ucho vyčistí.

Základní chybou při hygieně uší je zbytečné hluboké šťourání vatovou tyčinkou. Zdroj: shutterstock.com

Jak si čistit uši a neublížit jim

Využijte raději bezpečnější možnosti správného čištění uší. Stačí maz pravidelně odstraňovat během sprchování, a to koncem vlhkého malíčku, nebo pomocí vlhké gázy s pár kapkami oleje. V obou případech vytírejte jen záhyby vnějšího ucha. Anebo využijte čistící ušní svíčky, které si můžete doma i jednoduše vyrobit.

Ušní svíčky se používaly už za středověku

Techniku čištění uší pomocí svíček využívali už staří Egypťané a byla velice oblíbená i v Číně a Indii. Jednalo se o součást celostní léčby při onemocnění uší. S oblibou touto přírodní metodou léčili uši i indiánští šamani kmene Hopi. Ucho se díky ní vyčistí a člověk i lépe slyší. Svíčky odstraní nadbytečný ušní maz, podstatně zmírňují tlak v uchu, ovlivňují tvorbu sekretu a výborně stimulují reflexní zóny.

Jak čištění svíčkou funguje?

Protože jsou ušní svíčky duté, dochází při jejich použití tzv. komínový efekt. Teplo, které vzniká při hoření svíčky změkčí nahromaděný maz a vytahuje ho díky podtlaku společně s nečistotami z ucha ven. Během aplikace se v hlavě a v uších vyrovná tlak a přijde pocit příjemného uvolnění.

Vyrobte si ušní svíčky doma

Jde o naprosto jednoduchou záležitost a ušetříte i značnou finanční částku. Postačí vám k tomu obyčejné staré prostěradlo, z něhož si nastříhejte 30 cm dlouhé a 1,5 cm široké pruhy. Na pánvi si rozpusťte včelí vosk a namočte do něj připravené pruhy plátna, které stačí namotat na mokrou vařečku. Potom je nechte lehce zatuhnout, a ještě teplé je sundejte z vařečky.

Jak svíčky použít

Při aplikaci ušní svíčky si nechte asistovat druhou osobu. Přestože se často uvádí, že nejlepší je aplikace v leže, odborníci uvádějí jako nejideálnější polohu v sedě. Nejprve si odhrňte z ucha veškeré vlasy a poté vám asistenční osoba zasune svíčku do ucha a zapálí ji na širším konci. Není od věci mít po ruce nůžky a pohár s vodou na případné hašení. Když svíčka dohoří nad ucho, měla by být uhašena a následně vyjmuta z ucha. Ušní svíčky vždy aplikujte postupně do obou uší, nikdy ne současně. Během aplikace svíček totiž dochází k vyrovnání tlaku přes Eustachovou trubicí v celé oblasti hlavy a krku.

Na pánvi si rozpusťte včelí vosk a namočte do něj připravené pruhy plátna, které stačí namotat na mokrou vařečku. Zdroj: shutterstock.com

S čím svíčky kromě čistění uší pomohou

Tato terapie vás zbaví dříve rýmy, uleví od ucpaných nosních a čelních dutin, urychlí léčení zánětů a zmírní nepříjemné bolesti. Zlepšuje prokrvení uší, má pozitivní vliv na lepší spánek a napomáhá relaxaci celého těla. Preventivně je vhodné používat ušní svíčky jednou do měsíce, při potížích aplikujte třikrát denně.

Zdroje: www.janacekanka.cz, www.novinky.cz, www.rehabilitace.info