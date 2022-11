Tahle semínka používají v odlehlých částech světa k čištění vody. Zkuste to taky

Čistá voda je jednou z nejdůležitějších komodit na světě. V chudých zemích světa zemře každý den mnoho lidí, kteří se otráví právě pitím znečištěné vody. Pojďte se podívat na jednoduchý trik, jak si vodu vyčistit díky obyčejným semínkům, která každý z nás zná.

Čistá voda je pro zdravý život velmi důležitá. Pojďte se tedy spolu s námi podívat, jak si čistí vodu lidé v chudých zemích světa. Stačí jim k tomu semínka z jedné běžné rostliny. Jaká to je?

Jak jistě víte, ne všechny zdroje vody jsou určené k pití. I když se vám bude zdát, že je potůček křišťálově čistý a bude vás vysloveně lákat se z něj napít, zabrzděte. Nemusí být bakteriologicky v pořádku. Všichni víme, že voda po celém světě je více a více znečištěna chemikáliemi, plasty a jiným materiálem. Naštěstí si dnes už umíme poradit a vodu vyčistit.

Voda z vodovodu obsahuje škodlivý chlor

Ve městě se vám do kohoutku samozřejmě dostává už voda čistá, určená k pití. Ta je čištěna ve vodovodním systému různými filtry, ale i tak se může stát, že tento proces selže a objeví se v ní škodlivé látky. Jde například o chlór, kterým se voda čistí, aby byla pitná. Chlor ale sám o sobě není zdravá látka. Kromě něj pak ve vodě můžete nalézt i další škodlivé látky jako hydrogenuhličitany, dusičnany, měď, hliník, rez, živé mikroorganismy a mnohdy i antibiotika.

Proto mnoho lidí čistí i vodu z kohoutku. Většinou k tomu používají nejrůznější spotřebiče, filtry a vychytávky, které si v dnešní době lze zakoupit. Co ale dělat, když jste v přírodě a máte neskutečnou žízeň? Poradíme vám, jak si vodu vyčistit i bez moderních spotřebičů.

Koriandr na sebe váže škodlivé látky

Jak vyčistit vodu koriandrovými semínky, se podívejte ve videu:

K tomu, aby byla voda čistá, a vy jste se mohli napít, vám stačí nosit s sebou semínka z koriandru. Možná tomu nevěříte, ale vězte, že se koriandr v jiných částech světa takto stále používá a jeho čisticí schopnosti potvrzuje i věda. Je totiž schopen vázat na sebe škodlivé látky, chemikálie a těžké kovy. Kontaminované částice se na semínka přichytí.

A jak na to? Do nádoby nalijte dva litry vody, do ní nasypte hrst semínek koriandru. Promíchejte a nechte hodinu stát. Pak semínka vyjměte. Pak byste měli mít čistou vodu. Žluté barvy se nebojte, je právě ze semínek koriandru. Sice asi nebude tak skvělá, jako po použití moderních filtrů, ale rozhodně bude lepší a zdravější než klasická chlorovaná voda.