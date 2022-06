Cukrovku lze vyléčit doma a bez léků, ale chce to tvrdou disciplínu, tvrdí vědci

Pokud se potýkáte s cukrovkou dlouhodobě, anebo vám tuto nemoc lékaři potvrdili teprve nedávno, nezoufejte. Vědci přišli s překvapivým zjištěním, že se můžete vyléčit.

Za vznik cukrovky 2. typu může rodinná dispozice, ale také dlouhodobě špatná životospráva, nedostatek pohybu, to vše je spojené s nadváhou a obezitou. Především nahromaděný tuk v oblasti břicha způsobuje, že slinivka nemůže správně pracovat. Bohužel počet lidí, kteří trpí tímto onemocněním, se neustále zvyšuje.

Špatné návyky, které podporují onemocnění cukrovkou, vznikají už v dětství. Zdroj: Shutterstock

Změna životního stylu

Jakmile vám lékař diagnostikuje cukrovku 2. typu, samozřejmě okamžitě nařídí změnu životního stylu, pravidelný pohyb, snížení hmotnosti, úpravu jídelníčku. Stanete se pacientem, který se musí naučit, co může jíst a v jakém množství, a co naopak nesmí. Lékař vám většinou předepíše i léky, tzv. antidiabetika a poté sleduje váš stav v průběhu určitého období, kdy pak terapii mění podle aktuálních výsledků.

Pro úspěšnou léčbu cukrovky je důležité shodit přebytečný tuk. Zdroj: Shutterstock

Shodit tuk

Vědci z univerzit v Newcastlu a Glasgow ve své studii, kterou uvedli v lékařském časopise Lancet (odkaz viz. níže), tvrdí, že existuje i jiná cesta léčby vedoucí k úspěchu, a to dokonce až navrácení se do stavu před vypuknutím nemoci.

Tou cestou je skutečně přísná dieta. Pokud se díky ní podaří pacientovi shodit nebezpečný vnitřní tuk zejména kolem jater, slinivky a samozřejmě v celé břišní dutině, důležité orgány mohou opět fungovat normálně. Velký úbytek váhy vede pak k lepší kontrole onemocnění a u některých osob dokonce až k remisi, což znamená návrat pacienta k původnímu fungování před vypuknutím nemoci. Lékaři předpokládají, že nemoc je stále přítomná, ale nijak se neprojevuje, nemá žádné příznaky. Ve studii se uvádí, že 90 % osob, které shodily 15 kilogramů a více, se vrátilo do stavu, než nemoc vypukla.

Pouze s odborníkem

V případě, že trpíte cukrovkou 2. typu, se vždy o svém záměru, kterým je i přísná dieta, svěřte svému lékaři a úpravu jídelníčku konzultujte s odborníkem, například s obezitologem či dietologem. Pouze lékaři odborníci vám mohou sestavit jídelníček tak, aby byl v souladu s vaším aktuálním zdravotním stavem a zároveň, aby v něm nechyběly živiny, které tělo pro své správné fungování potřebuje. Hubněte zdravě, abyste byli zdraví. Jde to i s cukrovkou.

Zdroje: ct24.ceskatelevize.cz, www.thelancet.com