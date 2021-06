Jak správně vyndat klíště a bylinky, vhodné na desinfekci místa vpichu

Sezóna klíšťat je v plném proudu a vzhledem k tomu, že je jich čím dál tím více infikovaných, musíte si na ně dávat velký pozor. Nechcete přeci dostat některou z nebezpečných nemocí, které tito parazité přenáší. Pokud už se do vás přeci jen nějaké to klíště zakousne, zbavte se ho co nejrychleji a to osvědčeným a hlavně bezpečným postupem.

Zdroje: napovime.cz, www.klistova-encefalitida.cz, www.mojezdravi.cz

Přisáté klíště vám může dát nevítaný dáreček v podobě klíšťové encefalitidy nebo lymeské boreliózy. Pokud si tedy z lesa tohoto nebezpečného návštěvníka na svém těle přinesete, zbavte se ho co nejdříve. Čím déle je totiž ve vašem těle zakouslé, tím větší paseku by mohlo napáchat.

Říká se, že klíště potřebuje dostatek času, aby do těla dopravilo velké množství škodlivých látek, které způsobují ony nežádoucí nemoci. Pokud tedy klíště vyndáte ten den, kdy jste si ho na sobě přinesli, riziko by mělo být minimální. Jak vyndat klíště co nejšetrněji a nejbezpečněji?

Nesahejte na klíště holýma rukama

Vždy si postižené místo co nejdůkladněji dezinfikujte a nikdy na parazita nesahejte holýma rukama, vezměte si chirurgické rukavice a nesnažte se ho rozmáčknout. Vnitřek klíštěte je totiž infekční. Zapomeňte také na dušení krémy nebo olejem. Klíště se pak sice kusadly pustí, ale vypustí do rány všechen jed, který v nich má, což je velmi nebezpečné.

Klíště se snažte odstranit co nejdříve Zdroj: sruilk / Shutterstock.com

Vezměte si raději pinzetu, klíště uchopte co nejblíže ke kůži a jemným kynkláním ho postupně vyndávejte z ranky. Snažte se, aby se nepřetrhlo, a pokud se to stane, místo opět vydezinfikujte a pak vytáhněte zbytek. Po vytažení celého klíštěte opět použijte dezinfekci.

Bylinky na vyčištění rány

Skvělým pomocníkem k vyčištění rány jsou určité bylinky. Jedná se o rozmarýn svařený s octem, který na místo aplikujte vychlazený z rozprašovače nebo vsaďte na osvědčenou Alpu s hřebíčkem.

Po klíštěti zůstane malá ranka Zdroj: Mirko Graul / Shutterstock.com

Pinzetu a dezinfekci mějte raději v létě, když jdete do přírody, stále u sebe. Můžete tak parazita zlikvidovat hned a nebudete se pak v dalších týdnech obávat, zda byl nebo nebyl infekční.

Vytažené klíště pak nikdy nevyhazujte, ale spalte ho, spláchněte do záchodu nebo ho otestujte pomocí testu z lékárny. Budete pak mít alespoň klid a nebudete se bát infekce.