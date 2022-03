Chytré triky, jak bezbolestně vyndat třísku: Zkuste jedlou sodu nebo banán

Přejedete rukou po narušeném dřevěném zábradlí a tříska je na světě. Lépe řečeno – v ruce. Občas je i umění ji v dlani najít. Znáte vychytávky, které vám s třískou pomohou? Nevěřili byste, co vše vám vyndání usnadní!

Ať se jedná o dítě či dospělého člověka, zaražená tříska není zrovna nic příjemného ani pro jednoho. Slabší jedinci omdlévají, ale není se čemu divit, bolest to je mnohdy ukrutná a pohled na trčící třísku vám moc nepřidá.

Dřevo je krásné, ale občas záludné. Zdroj: Shutterstock.com

Zjistěte, z jakého materiálu tříska je

Nemyslíme tím, jestli jde o smrk, buk nebo břízu, ale tříska může být i kovová. Takže nejprve identifikujte, o jakou třísku se jedná. Jestli máte v ruce třísku organického původu, dochází k infekci rychleji než u anorganických materiálů.

Kdy raději za lékařem

Někdy je lepší nechat odstranění třísky na odborníkovi, a to zejména v několika případech:

když si s třískou neúspěšně déle jak deset minut „hrajete“

pokud se při vytažení zlomila a pod kůží zůstal nedobytný úlomek

při sebemenším náznaku infekce (otok, zčervenání, vytékající hnis)

pokud se tříska nachází v blízkosti oka nebo hluboko pod nehtem

usuzujte i dle hloubky, místa zápichu, velikosti i směru zabodnutí

Operace tříska začíná...

Než se pustíte do práce, je nutné dodržet pár pravidel. Uklidněte sebe či dotyčného a omyjte sobě i postiženému ruce mýdlem a vodou. Místo vpichu umyjte taktéž! Pokud se chystáte na klasické vyndání pinzetkou a jehlou, očistěte potřebné nástroje (dezinfekci jistě máte všichni v této době doma). Jestliže se třísce ven nechce, netlačte na kůži okolo nebo přímo na ni, mohla by se rozpadnout na menší kousky, které by mohly způsobit následnou infekci. Po vytažení místo omyjte opět mýdlem a vodou, a pokud najdete doma nějakou desinfekční mast, oblast vpichu jí namažte.

Před vyndáním třísky si řádně umyjte ruce. Zdroj: Alexander Raths / Shutterstock.com

Lepicí páska

Lepicí páska se hodí k odstranění jemných křehkých třísek. Kousek pásky ustřihněte a opatrně přelepte třísku. Při odlepování dbejte na směr, abyste třísce co nejvíce usnadnili zpětný chod. I kdyby tříska jen povylezla trochu ven, je to úspěch, pak ji už snáze můžete uchopit do pinzety.

Stříkačka ze sirupu

Tento fígl bude spíše mířen na rodiny s dětmi, neboť v něm figuruje stříkačka (dávkovač) ze sirupů pro děti. Dírku narafičte co nejpřesněji na třísku, mírně přitlačte, aby se mohl vytvořit podtlak a zprudka zatáhněte. Při troše štěstí tříska vyletí podtlakem ven.

Vnitřkem slupky od banánu si třísku překryjte a do rána vyčkejte na samovolné vyloučení. Zdroj: J.K2507 / Shutterstock.com

Banánová slupka, brambor, cibule i jedlá soda

Tento způsob je pro citlivější jedince, kteří se na vyndání třísky necítí. Kousek banánové slupky, cibule nebo plátek brambory si přiložte na postižené místo, jemně ovažte a hurá spát. Ráno by tříska měla být venku! Na podobném principu funguje i kašička vytvořená z jedlé sody s trochou vody.

Lahev s horkou vodou

Budete potřebovat horkou vodu a lahev (s širším hrdlem). Voda by měla dosahovat zhruba centimetr pod ústí. Následně natlačte místo s třískou na hrdlo a vyčkejte. Tříska by měla vylézt sama.

