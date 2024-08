Chcete se nejen dobře cítit, ale také vypadat mladší a vitálnější? Poradíme vám, jak toho úspěšně docílit. Stoprocentních výsledků dosáhnete zcela určitě díky pravidelnému cvičení.

Pokud byste rádi vylepšili podobu svého těla, abyste vypadali mladší a cítili se plní energie, zapomeňte na drahé krémy a zázračné pilulky! Tajemství mladistvého vzhledu se totiž skrývá hlavně ve zdravém životním stylu a v pravidelné pohybové aktivitě.

Máme pro vás tip na několik zaručených cviků, které vám pomohou zaručeně omládnout. Nejenže si perfektně zpevníte svaly, ale zároveň budete mít i lepší držení těla a určitě i vyšší sebevědomí.

Chcete znát 5 cviků, které vás udělají v 50+ mladší? Podívejte se na toto zajímavé YouTube video na kanálu HT Physio – Over-Fifties Specialist Physio:

Zdroj: Youtube

Dřepy s činkou

Zařaďte do své každodenní rutiny zcela určitě dřepy a postupem času si k nim vezměte do ruky i zátěž v podobě činky. Držte je tak, aby byly těsně nad každým ramenem. Pak proveďte nízký dřep a vraťte se do původní pozice. Dřepy dělejte v pravidelném rytmu a ve spojení s dechem a stále udržujte pevné břicho i záda. Postupně zvyšujte jejich počet a pak je dělejte i v několika sériích.

close info Profimedia zoom_in Zařaďte do své každodenní rutiny zcela určitě dřepy a postupem času si k nim vezměte do ruky i zátěž v podobě činky.

Bulharské split dřepy

Ze vzpřímeného postoje zanožte a nohu a opřete ji nártem o nízkou podložku nebo lavici za vámi, abyste udrželi rovnováhu. Pak dělejte směrem dolů a zpět dřepy. Nohy po několika opakováních vyměňte, později přidejte do ruky činky.

Pozice push-up se zvedáním paží

Opřete se o zem dlaněmi a prsty nohou jako když provádíte prkno, nohy však dejte více od sebe. Držte pevné svalstvo, hlavně střed těla a vždy na nějakou chvíli jednu ruku zvedněte. Cvik opakujte několikrát ve třech sériích. Stejně jako v předešlých případech zapojte do cviku zvedání rukou i s činkou.

Deadlift neboli mrtvé tahy

Tento cvik je výborný nejen na rozvoj zádových svalů, ale také na přední a zadní stranu stehen a hýžďové svaly. Zapojíte u něj téměř celé tělo, konkrétně celkem 21 svalů. Postavte se se závažím, které držíte v rukách před tělem. Lze využít kettlebell nebo činky.

Zaujměte postoj na šířku ramen, podsaďte pánev a provádějte dřepy. Důležité je opět držet pevný střed těla a pevná záda. Spouštějte pohyb z kyčlí, ne z kolen. Když se spouštíte do pohybu, tlačte boky co nejvíce za sebe. Kolena byste měli ohýbat jen minimálně a pohybovat se jen mírně dopředu, pokud vůbec.

close info GaudiLab / Shutterstock zoom_in Velice skvělým pohybem, které vám udrží vitalitu a mládí po dlouhou dobu je jízda na kole.

Rotoped, spinning nebo kolo

Velice skvělým pohybem, které vám udrží vitalitu a mládí po dlouhou dobu je jízda na kole. V tomto případě se jedná nejlépe o každodenní trénink, kdy si dáte 10 minut sprintového tempa, a to ve 3 sériích. Nezapomeňte pravidelně dýchat.

