Stříkejte si toto denně na obličej a krk. Budete vypadat o několik let mladší

Není ženy, která by si nepřála vypadat o pár let mladší. Stárnutí sice nelze zastavit, ale je možné ho zpomalit. Někdy k tomu stačí opravdu jen málo. Třeba voňavý hřebíček a pár dalších ingrediencí, které jistě máte doma.

Je jedno, kolik je ženě let. V každém období svého života si přeje být krásná. V první řadě sázejte na spokojený život se zdravým přístupem, protože kouzlo osobnosti s poctivým charakterem je vždy na prvním místě a dává vám jiskru. Ovšem nesmí se podceňovat ani tělo, tedy ani obličej a celý dekolt.

Zkuste to s hřebíčkem

Jedná se o metodu, která je opravdu prověřená léty. Takže pokud chcete vypadat o několik let mladší, sáhněte do kořenky pro hřebíček. Má totiž výborné účinky. Dokáže redukovat ochablou pokožku a zpomaluje tvorbu vrásek. Zároveň odstraňuje odumřelé kožní buňky a podporuje krevní oběh. Díky tomu bude vaše pleť brzy svěží a rozzářená.

Inspirovat se můžete ve videu:

Hřebíček není jen koření

Přestože se hřebíček řadí mezi nejstarší koření světa, zároveň se jedná o prostředek s dezinfekčními a znecitlivujícími účinky. Původem pochází z Indonésie, kde tento stálezelený strom dorůstá do výšky 20 metrů.

Sklízí se, když se jeho nerozvinutá poupata mění ze zelené barvy na červenou. Po usušení jsou hnědé barvy, tak jak je známe my. Čínská medicína hřebíček využívá již celá staletí, a to díky jeho blahodárným léčivým účinkům.

Nabuďte pleť hřebíčkovým odvarem

Vložte 10 g hřebíčku do moždíře či mixéru, řádně jej rozdrťte a poté v čisté nádobě zalijte hrnkem čisté vody. Přiveďte k varu a jakmile začne hřebíčkový odvar bublat, stáhněte teplotu a vařte dalších 10 minut.

Následně nápoj přeceďte přes plátýnko či husté sítko do šálku a nechte vychladnout. Pak už jen tento elixír mládí nalijte do lahvičky s rozprašovačem a aplikujte na svou pleť ráno i večer. Nezapomeňte také hřebíčkovou vodu do pokožky řádně vmasírovat.

Hřebíček ze sítka nevyhazujte

Vylouhované hřebíčky můžete použít jako výbornou ingredienci k podpoře krásy a mladého vzhledu. Stačí k nim přidat 1 kávovou lžičku mleté kávy, 2 kávové lžičky olivového oleje a řádně promíchat. Vznikne vám nejen skvělá maska, ale i peeling. Lze jej použít jak na obličej a dekolt, tak i na ruce, lokty a kolena.

A další metody na mládí?

Nikdy nezanedbávejte dostatek pohybu a zdravou a výživnou stravu. Dopřávejte si pravidelně čerstvou zeleninu a ovoce, a to ve vydatných dávkách. A samozřejmě nezapomínejte ani na setkání s dobrými přáteli, se kterými se vzájemně dobře pobavíte a zcela jistě i od srdce zasmějete.

