Líbí se vám postava Jennifer Lopez, která evidentně ví, jak na to? Pokud chcete vypadat mladší, než ve skutečnosti jste, vsaďte na její tipy!

Jennifer Lopez je nejen úspěšnou herečkou, zpěvačkou, tanečnicí a módní návrhářkou, ale ve svých 54 letech vypadá stále fantasticky a je ve skvělé formě. Její vzhled působí neustále přirozeně a velice mladě a každá žena by jí mohla závidět. Patří k ženám, které doslova zrají jako kvalitní víno. A jak to právě ona dělá? Jednoduše! S přibývajícím věkem se stává „krásnější“ díky domácímu cvičení! Věnuje se mu pravidelně čtyřikrát až pětkrát týdně, a díky němu a zdravé životosprávě vypadá o desítky let mladší.

Na 15minutové taneční cvičení na celé tělo se podívejte v tomto YouTube videu na kanále growwithjo:

Zdroj: Youtube

Cvičení jako pravidelný rituál

Pokud si chcete dlouho udržet svou mladistvou krásu a svěžest, dejte na tip této věhlasné celebrity. Své tipy sdílí na sociální síti Instagram pod jménem jlo - https://www.instagram.com/jlo/?hl=cs. Najdete zde i její nejoblíbenější domácí cvičení, na které nedá dopustit. Zkuste to jako Jennifer a udělejte si ze cvičení příjemný čas, který vám zároveň zlepší náladu a také příjemně zvýší sebevědomí z dobře vykonané „práce“. Cvičení totiž nemusí být jen tvrdá dřina, můžete se u něj i příjemně bavit a naprosto se uvolnit. Určitě se brzy budete cítit naprosto skvěle.

close info Shutterstock.com zoom_in Pravidelnou součástí Jennifer Lopez je tanec.

Tanec tvaruje tělo a dopuje duši

Jennifer Lopez své latinskoamerické kořeny nezapře a zdá se, že tancovat uměla možná dříve než chodit. Svůj talent pro tuto aktivitu stále dokazuje svými velkolepými projekty. A jak se ví, tanec je vlastně dřina, i když pro mnohé ženy je zároveň i skvělou zábavou. Potvrzují to i slova Jennifer: „Tanec byl vždy obrovskou součástí mého života a nikdy jsem nelitovala čas, kdy jsem své tělo procvičovala právě tancem. Navíc dělám to, co mě baví, a to je klíčem ke štěstí.“ Proč toho tedy prakticky nevyužít a neformovat si křivky příjemným způsobem. Navíc vám bude bonusem lepší držení těla. Zkuste si tedy každý den na 30 minut doma aktivně zatančit.

Na sportovní trénink těla však nezapomínejte

Ve správné míře a stejně tak se zábavou byste do svého celotýdenního programu měli zařadit i pravidelné domácí cvičení. Kromě tanečních kardio sestav cvičte cviky na zpevnění středu těla a břišních partií. Pro krásné nohy zase dělejte výpady nebo tzv. angličáky. Nezapomínejte ani na cviky na pevné hýždě a krásně tvarované paže. Pusťte si příjemnou hudbu a užívejte si pravidelných pohybů tělem podobně jako u tance.

close info Shutterstock.com zoom_in Jennifer Lopez dbá i na správný jídelníček a pitný režim.

Vyvážená strava a pitný režim

Lopez věří, že pokud chcete vypadat svěže a stále mladě, je nutné se starat také o vnitřní prostředí těla: „Je mi líto, ale je to pravda! Myslím, že pití dostatečného množství vody a konzumace čerstvých potravin se spoustou ovoce a zeleniny hraji zásadní roli v kvalitě vzhledu pleti.“ Štíhlí a krásní budete totiž, když budete jíst kvalitní stravu a dostatečně hydratovat organismus. Vaše snahy tak budou mnohem efektivnější.

