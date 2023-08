Jak vypadat po padesátce o 10 let mladší: Stačí se správně nalíčit. Podívejte

Hledáte způsob, jak se líčit a vypadat mladistvěji? Rozhodně vám nemusí být padesát, abyste mohly tito tipy využívat, ale právě ženám, které už mají významné kulatiny za sebou, mohou významně napomoci. Právě kolem padesátky se totiž pleť mění.

Zdroje: newbeauty.com, betterafter50.com

Mladistvý make-up po padesátce

Nebudeme vám radit, která rtěnka je lepší a doporučovat poslední trendy a jistě pořádně předražený make-up. Líčení po padesátce je jiné a to z mnoha důvodů. V určitém věku nejen zjistíte, že méně je více, ale díky zhoršení stavu pokožky může špatný make-up vypadat lacině až vulgárně. Nejde o to, že dámě ve vyšším věku něco nepřísluší, naopak zralým ženám přísluší kdeco a v tomto věku už vědí, čím si lámat hlavu a čím ne.

Jde však o vzhled pokožky, která okolo padesátky začne rapidně ztrácet na elasticitě, ztenčuje se, vrásky se prohlubují a výrazné barvy, tlusté vrstvy líčidel a pudru jen upozorňují na nedostatky. Jak tedy přistupovat k líčení?



Nechejte se inspirovat tímto videem, které připravila Gabi a najdete jej s mnoha dalšími na jejím kanále Glam Girl Gabi. Ukáže vám chyby v líčení i jak je napravit:

Základem líčení je pěkná pokožka tváře

Základem je udělat maximum pro pokožku tváře ještě před tím, než začnete s líčením. Peeling je rozhodně vhodný, ale pokud používáte gely s jemnými částečkami nebo přímo cukrový či solný peeling, pak se ujistěte, že bude mít vaše tvář dostatek času, aby zmizelo zarudnutí. Použijte jej například při večerní sprše a následně naneste noční výživný krém.



Věnujte také pozornost očím, které bývají oteklé především pod spodním okrajem oka. Také jemná kůžička v okolí očí je vrásčitější, ale někdy i významně tmavší či pytlovitá.

Jakékoli výrobky budete používat na sjednocení tónu pleti, vyhněte se vyloženě matným, pudrovým a třpytivým. Takzvané „projasňující“ produkty jsou přesně to, co hledáte. Mohou to být i BB krémy nebo zabarvené hydratační krémy, které mají nižší krycí schopnost než klasický make-up.

Gabi používá chemický peeling. Pokud se rozhodnete pro mechanický s jemnými částečkami, provádějte jej raději večer před spaním. Zdroj: Profimedia

Váš vzhled projasní oči i líce

I při líčení věnujte pozornost oblasti očí, která udělá ve výsledném efektu velkou službu nebo průšvih, pokud zvýrazní vrásky nebo bude vypadat příliš nezdravě. Gabi ve svém videu doporučuje tekutý korektor se štětečkem, který je jednoduché aplikovat a můžete si vybrat tón, který vyhovuje právě vám.

Pokud vás zajímá vrstevní produktů a práce s tělovými tóny, podívejte se na příspěvek Gabi několikrát. Velmi pěkně zpracované je také líčení očí a zde už pomalu přicházíme k tomu, že méně je více. Nezapomeňte ani na přirozeně vzhlížející, ale mírně tmavší obočí. Produktů na trhu je ohromné množství, stačí si jen vybrat.

Mladistvějšího vzhledu dosáhnete jemnějším konturováním očí i nanášením očních stínů. Rozhodně se vám bude hodit paleta barev od hnědé přes broskvovou až po jemnější téměř krémové odstíny.

Používejte produkty rozjasňující a nepudrové. Zdroj: Profimedia

Pokud chcete dramatičtější líčení vyzkoušejte kouřové oční stíny, případně lesknoucí se perleťové. Především pokud jde o večerní líčení, pak pamatujte, že některé nedostatky vlivem umělého jasného světla mizí, ale vysušený vzhled pudru zůstává.



Také z tohoto důvodu se doporučuje zcela vyhnout nejen pudrům, ale také pudrovým tvářenkám. Pořiďte si krémové tvářenky v jemných tónech a nanášejte je v podstatě na nejvyšší bod lícních kostí a po nich až téměř k uchu, nikoli na propadající se tváře.



Kolem padesátky se také můžete setkat se ztenčováním rtů. Dopřejte si proto vláčnou hydratující rtěnku, která není ani fádní ani příliš křiklavá. Měla by působit svěže, ale ústa zvýraznit.