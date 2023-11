close info Profimedia

Johana Dahlová 25. 11. 2023 19:00 clock 3 minuty video

Kdo by nechtěl vypadat mladší? O rozum a zkušenosti bychom se připravit nechtěli, ale o pár vrásek nebo povadlejších víček klidně ano. Jde to i bez operací a kosmetických zákroků, ale chce to alespoň pár minut denně obličeji věnovat. Začněte cvičit obličejovou jógu a přesvědčte se!

Omládněte s obličejovou jógou Není to náročné, budete u toho sedět a může to být prostě jen 10 minut navíc ráno, než se nalíčíte, anebo naopak večer před spaním. Obličejová jóga je určitě disciplína, která má smysl i výsledky, i když je jasné, že čas nezastavíme. Cviky je zbytečné dlouze popisovat, podívejte se na instruktážní video Marty Dřímal Ondráčkové, která pro vás připravila příspěvek s názvem „O několik let mladší během pár minut aneb 3. ranní rychlovka obličejové jógy“. Na svém YouTube kanálu má spoustu podobných cvičebních sestav, ze kterých si jistě vyberete. Zdroj: Youtube Jak se na procvičování obličeje připravit? Ideální místo na procvičování je vsedě u dobře osvětleného stolku se zrcadlem, kde budete mít chvíli klid. Obyčej si umyjte nebo zbavte make-upu. Během cvičení uvidíte, zda vám vyhovuje suchá nebo spíš nakrémovaná pokožka. Obvykle se používají i různé olejíčky. Pokud budete procvičovat zároveň při sledování instruktážního videa, usaďte mobil do stojánku nebo udělejte místo pro váš notebook. Vyberte si cvičební program nejen podle délky, ale také zvažte konkrétní sestavu cviků. Některé jsou celoobličejové, jiné se soustředí na oblast očí, vrásky kolem nosu a úst nebo kontury obličeje, trénovat můžete také krk. Před cvičením si obličej jemně promasírujte. To může být součástí vašeho mytí nebo osušení tváře. Vlasy stáhněte dozadu do culíku nebo čelenkou, aby vám během cvičení nepadaly do tváře. Samotné provádění cviků sice není nijak náročné. Po několikátém procvičení si budete pamatovat i celou sestavu a budete si moci zacvičit kdekoli a kdykoli navíc bez telefonu či počítače a pěkně v klidu. Po cvičení tvář znova opláchněte a aplikujte kosmetiku podle vašich představ. close info Shutterstock zoom_in Projevy stárnutí obličejová jóga zastavit nedokáže, ale umí je viditelně zpomalit. Obličej cvičte a mládnout budete před očima Snažte se vytrvat a procvičovat denně. Změny budou zřetelné už po prvním cvičení, protože i masáž pozitivně působí na vzhled a viditelně, ale dočasně zjemňuje například vrásky. Nicméně trvalejších změn se dočkáte už po několika týdnech. Chcete-li se radovat ze svých úspěchů, vyfoťte se před začátkem prvního pokusu o cvičení a s tímto snímkem pak můžete porovnávat změny už po prvních dnech i týdnech. Pokud to na telefonu nebo v počítači zvládnete, porovnejte vzájemně vždy dvě půlky obličeje. Jednu z fotografie před prvním cvičením a druhou současnou po posledním cvičení. Výsledky vás překvapí! Související články close Zdraví Metabolismus je klíčem k hubnutí po 50: Zrychlit ho dokáží i běžné čaje a bylinky video close Zdraví Běžný slovenský sýr je pro ženy nad 50 zdravotní zázrak. Měly by ho jíst denně video Zdroje: mindbodygreen.com, goodhousekeeping.com

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share Twitter email_fill Email link Kopírovat close Zavřít