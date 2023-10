close info Profimedia

Z vaší tváře se pomaličku vytrácí mladistvá jiskra a přemýšlíte nad různými zákroky, které by vám pár let mohly ubrat? Než se vrhnete do víru kosmetických zákroků, vyzkoušejte, co nabízí příroda, respektive co najdete doma! K mladšímu vzhledu vám mohou pomoci docela obyčejné věci.

Čím omladit tvář i dekolt? Nemožné do 5 minut a zázraky na počkání? Skoro. Vizuálně pleť vylepšit a dočasně ji projasnit a vrátit mladistvý vzhled slibují mnohé kosmetické přípravky a některé z nich jsou až překvapivě dobré. Ale připlatíte si. Nenašlo by se ale i doma něco? Určitě našlo a můžete sami na sobě vyzkoušet, jak účinné tyto domácí spreje jsou. Které ingredience můžete mít doma a báječně se hodí na péči o pleť i sprej, který bude vaši pokožku hydratovat a propůjčí jí mladistvý vzhled? Mezi takové rozhodně patří aloe, která u nás sice není zdejší, ale v mnohých domech a bytech se již zabydlela na stálo.

Co s aloe? Jak připravit skvělý hydratační krém vám prozradí toto video z YouTube kanálu Life by Anet. Zdroj: Youtube Mladistvý vzhled díky aloe a zelenému čaji Než se vrhnete na výrobu domácího spreje, ujistěte se, že máte tekutinu do čeho plnit. Vhodné jsou především manuální pumpičky nebo parfémové flakonky, které rozstřikují mlhu spíš než kapičky. Tekutinu sice můžete aplikovat také pomocí kosmetického tamponku, ale příjemnější i ekonomičtější je rozstříknutí jen malého množství na pokožku tváře, krku či dekoltu. Vynikající kombinací, kterou si bude vaše pokožka jen chválit, je zelený čaj a aloe. Šálek zeleného čaje nechte vychladnout a smíchejte jej s gelem z aloe. Zde je třeba dodat, že ideální je používání gelu z listů, které přešly mrazem. Čerstvý gel má sice mnohé léčivé schopnosti a vyloženě se doporučuje jeho používání, nicméně může někdy kůži i dráždit. Pokud necháte list přemrznout a použijete z něj gel, reakce citlivé pokožky tváře a krku už se bát nemusíte. Aloe podporuje stimulaci tvorby kolagenu, bojuje proti akné, má hojivé i zklidňující účinky, zatímco zelený čaj chrání částečně proti poškozením slunečními paprsky, viditelně redukuje vrásky a má vliv také na optimální produkci mastnoty na kůži. close info Shutterstock zoom_in I aloe může způsobit neblahé zarudnutí pokožky. Nechte gel či celý list před použitím přemrznout. Okurka a máta osvěží a obličej projasní V létě oceníte především sprej z okurky a máty. Chladivé účinky máty jsou velmi příjemné a společně s okurkou je tento sprej nejen nevtíravě voňavý, ale také velmi osvěžující. Okurku rozmixujte společně s hrstí máty a dobře přeceďte přes plátýnko. Okurka má nejen uklidňující a ochlazující účinek na pleň, ale zároveň ji také vypíná. Máta i okurka mají také protizánětlivé, antiseptické a antibakteriální účinky, máta podporuje také redukci kožního mazu a projasnění obličeje. close info Shutterstock zoom_in Osvěží vás sprej z okurky a máty. Růžová exotika pro mladistvý vzhled Růžová voda je v jižnějších zemích poměrně běžná používá se nejen pro kosmetické účely, ale i v kuchyni. Je to čirá tekutina, která má velmi výrazné růžové aroma. Růžovou vodu stačí smíchat s glycerinem ve stejném poměru a směsí naplnit lahvičku. Někdy na podobné výrobky narazíte i v drogérii a slibují nejen redukci vrásek a projasnění pleti, ale také funguje jako přípravek na fixace make-upu. Růžová voda se používá nejen pro své omamné aroma, které může být v malém množství velmi příjemné, ale také redukuje zarudnutí, osvěžuje a zchlazuje pokožku, vypíná ji, balancuje pH a obsahuje i množství antioxidantů a protizánětlivé látky. Související články close Zdraví Jak usnout do pěti minut? Zapomenuté metody našich babiček funguje i dnes close Zdraví Nápoj, který nejlépe hydratuje tělo a stojí pár korun: Voda to není, tvrdí vědci Zdroje: healthline.com, diyselfcaretips.com

