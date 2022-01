Jak doma vyrobit černý česnek a proč je o tolik lepší než ten klasický?

Černý česnek rozhodně není tak známý jako jeho protějšek, proto o jeho existenci možná nyní čtete poprvé. Přitom je prý ještě zdravější a začíná se objevovat i ve vrcholné gastronomii. Jak si ho vyrobit doma?

Černý česnek nebo také superčesnek je celkem novinka, se kterou přišli Korejci. Ti začali klasický česnek za pomoci procesu trvajícího celý měsíc, zahrnujícího teplo a vlhko, přetvářet v česnek černý. Jde o takzvanou Maillardovu reakci. Velmi oblíbený je černý česnek především v asijské kuchyni.

Černý česnek snižuje hladinu špatného cholesterolu v krvi a také riziko vzniku rakoviny. Také pomáhá chránit proti různým infekcím. Dokonce má dvojnásobné antioxidační vlastnosti oproti klasickému česneku bílému, tudíž zpomaluje proces stárnutí a potlačuje chronická onemocnění.

Česnek můžete rozdělit na jednotlivé stroužky, ale ty rozhodně neloupejte! Zdroj: Shutterstock

Černý česnek chrání před srdečním selháním

Tento druh česneku také chrání buňky před srdečními onemocněními, Alzheimerovou chorobou i revmatoidní artritidou. Pomůže vám ale i při střevních infekcích a dopomáhá správnému prokrvení tkání.

Chuť černého česneku připomíná sušené ovoce s příměsí karamelu, čokolády, balsamikového octa a vanilky. Po konzumaci není černý česnek cítit z dechu, na rozdíl od toho běžného.

Vyrobte si domácí černý česnek

Připravit si doma černý česnek je poměrně náročné. Chce to totiž stabilní teplotu a vlhkost. Palici česneku nebo jednotlivé stroužky musíte udržovat v teplotě 60 °C a ve vhkosti ideálně 70 % po celý jeden měsíc.

Pokud chcete výrobu černého česneku vyzkoušet, zvolte český česnek a vyberte naprosto zdravé kusy. Pozor na plísně či hnilobu!

Česnek můžete rozdělit na jednotlivé stroužky, ale ty rozhodně neloupejte. Zabalte je po několika kusech do alobalu. Máte-li kvalitní pěkný česnek, můžete nechat paličky v celku a zabalit je do alobalu celé. Palice česneku by měla být velká a kulatá a slupka neporušená. Slupka česneku by měla být také naprosto čistá, proto česnek pořádně omyjte a osušte. Pak ho nechte na suchém a teplém místě minimálně šest hodin, dokud důkladně neproschne.

Pro samotný měsíční proces fermentace někdo doporučuje použít rýžovar a několik týdnů v něm česnek ohřívat na příslušnou teplotu. Možností je také pořídit si speciální box určený přímo ke kvašení česneku. Česnek se dá samozřejmě také zahřívat v troubě, uzavřený ve sklenici. To se ovšem nejspíše prodraží, a navíc je pak trouba po jeden celý měsíc nepoužitelná pro běžný kuchyňský provoz.

Ať už si černý česnek vyrobíte doma, anebo si jej koupíte v obchodě se zdravou výživou, můžete si z něj připravit nejrůznější delikatesy. Jednou z nich jsou pečené kotlety, na které vám přinášíme recept.

Kotlety s černým česnekem

Suroviny:

1 ks černého česneku

4 plátky vepřové kotlety

3 lžičky solamylu

3 dl vody

olej

sůl

Pečené vepřové kotlety s černým česnekem. Zdroj: Shutterstock

Postup:

Nakrájíme černý česnek na plátky a položíme jej na vepřové kotlety, které jsme předtím potřeli olejem. Kotlety s česnek dáme na sebe, něčím zatížíme a necháme do druhého dne odležet. Druhý den kotlety vložíme do pečenky nebo remosky a necháme cca hodinu péct. Během té doby se podíváme, zda máme dostatek sosu. Pokud ne, zalijeme vodou. Po hodině rozmícháme 3 lžičky solamylu s 300 ml vody a maso zalijeme. Kdo nemá rád solamyl, může klidně použít jíšku. Necháme ještě chvilku péct. Ke kotletám s černým česnekem je jako příloha nejvhodnější rýže basmati.

