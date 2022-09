Naší předci léčili křečové žíly kaštanovou mastí: Vyrobit ji zvládne doma i dítě

Trápí vás oteklé nohy a křečové žíly? Sáhněte pro pomoc do přírody. Poradíme vám, jak si na tyto potíže můžete doma sami vyrobit kaštanovou mast, která vás s přehledem zbaví i mnoha dalších neduhů.

Zanedlouho nastane čas spadaných kaštanů, z nichž nemusíte s dětmi vyrábět jen zvířátka na špejlích a zajímavé dekorace. Využijte i jejich léčivých účinků, které se hodí všem, kdo mají bolestivé a špatně pohyblivé klouby, stále studené končetiny, bolavé svaly a šlachy, oteklé končetiny nebo hemoroidy. Výborně také funguje na křečové žíly a svalové křeče. Ve výsledku budete mít doma léčivou mast, na kterou nedáte dopustit a budete ji chtít mít stále ve výbavě domácí lékárničky.

Kaštan koňský neboli jírovec maďal (Aesculus hippocastanum)

Tento strom je už od 16. století uznáván za léčivou rostlinu. Úžasné účinky plodů a květů už kdysi hojně využívaly mnohé báby kořenářky. Indiáni v Kalifornii používali kaštany dokonce k lovu ryb, kdy je rozdrcené házeli do vody, aby ryby nejprve lehce omámili. Během roku 1615 přivezl kaštan z Istanbulu francouzský cestovatel a zasadil tento strom v Paříži. Následně se pak rozšířil po celé Evropě.

K výrobě kaštanové masti budete potřebovat kaštanovou tinkturu. Zdroj: shutterstock.com

Kaštan má zpravidla bohatou okrouhlou korunu a často dorůstá až do výšky 30 m. Má dlanitě složené listy, které jsou tvořeny 5 až 7 lístky. Z lepkavých pupenů vznikají vztyčená květní lata poskládané z mnoha bílých kvítků s červenými a žlutými skvrnami. Během září až října dozrávají v ostnité tobolce nová semena, která důvěrně znáte jako tmavě hnědé kaštany.

Proč jsou kaštany léčivé?

Kaštany obsahují hlavně skupinu tripertenů, souhrnně nazývaných aescin, který je využíván především k léčbě žilních onemocnění dolních končetin. Příznivé účinky pro zdraví ovlivňují i další látky jako například fraxin, hořčiny, pektin, škrob, bílkoviny a mastné i éterické oleje. Působí antibakteriálně, protizánětlivě a mírně svíravě.

Začněte výrobou kaštanové tinktury

Budete ji totiž potřebovat k výrobě masti. Zhruba 30 kaštanů nejprve oloupejte a nakrájejte nebo je nastrouhejte najemno. Vložte je do uzavíratelné sklenice a zalijte 500 ml čistého alespoň 40 % alkoholu tak, aby byly všechny ponořené. Nádobu uzavřete a nechte ji tři až čtyři týdny stát na chladnějším místě. Každý den směs důkladně protřepejte. Nakonec obsah přeceďte přes jemné plátýnko a slijte do tmavé uzavíratelné lahve.

Kaštanová mast je výborná na bolestivé a špatně pohyblivé klouby, stále studené končetiny, bolavé svaly a šlachy, oteklé končetiny nebo hemeroidy. Funguje také na křečové žíly a svalové křeče. Zdroj: shutterstock.com

Kaštanová mast

300 ml kaštanové tinktury nalijte do hrnce, přidejte 1,5 lžičky práškové želatiny a vařte asi 3 minuty. Tuto směs nalijte do nádoby od tyčového mixéru a nechte ji ztuhnout. Následně ji rozmixujte a posupně přidejte 4 kapky olivového oleje a 3 až 4 kapky éterického oleje, vhodný je citronový, cypřišový nebo levandulový. Mast se vám bude lépe roztírat a bude mít krémovější konzistenci. Nakonec ji vložte do uzavíratelné nádoby a uchovávejte ji v lednici. Při nabírání vždy používejte čistou špachtli, mast vám tak déle vydrží. Zpravidla se používá třikrát až čtyřikrát denně a při zlepšování se mohou dávky snižovat.

Zdroje: www.radiozurnal.rozhlas.cz, www.bylinkyprovsechny.cz, www.abecedazahrady.dama.cz