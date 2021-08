Slavnou koňskou mast si můžete lehce vyrobit doma, bude lepší než z lékárny

Znáte koňskou mast? A chcete si vyzkoušet výrobu vlastní? Nejsou to žádné čáry. A ani nebudete potřebovat suroviny pocházející z exotických zemí. Vyzkoušejte jednoduchý postup a staňte se samozásobiteli léčivé koňské masti.

Proč koňská?

Na přípravu budete potřebovat jednoho plnokrevníka, nejlépe mladého hřebce. To je ale hloupý žert! Koňská mast má název po kaštanu koňském čili jírovci maďalu. Tedy stromu, který všichni bezpečně poznáte podle typického listu, nádherných svící květů i charakteristického plodu, na který děti čekají každý podzim. Kaštanová tinktura a z ní vyrobená mast se používá na bolest pohybového ústrojí, vazů i šlach, bolest svalů i kloubů a nedostatečnou prokrvenost končetin. Také se doporučuje na hemoroidy, revma, kožní záněty či akné.

Jírovec maďal, známý jako kaštan koňský, je pro koně jako potrava nevhodný. Zdroj: Whiteaster / Shutterstock.com

Základem masti je tinktura

Kaštanovou tinkturu nebo olej si můžete koupit, nebo se můžete do její výroby pustit sami. Do uzavíratelné nádoby nakrájejte nadrobno 20 plodů již hnědých kaštanů. Plody si opatřete a vyloupejte vlastní a dětem neničte jejich kaštanové jeleny či ovce. Do nádoby nalejte líh nebo minimálně 40% vodku a nechejte macerovat po dobu jednoho měsíce. Pokud si vzpomenete, zatřepejte část od času sklenicí, aby se alkohol s kousky kaštanů pěkně promísil. Po uplynutí doby sceďte nebo filtrujte, abyste získali tinkturu prostou veškerých nečistot.

Co budete potřebovat k výrobě koňské masti?

Do nákupního seznamu si napište 3 sáčky neochucené želatiny, levandulový, rozmarýnový a kafrový olej. Budete potřebovat i kaštanovou tinkturu a dobře uzavíratelnou nádobu na vyrobenou mast.

Levandulový olej je jednou ze surovin pro výrobu koňské masti. Zdroj: Shutterstock.com / Jag_cz

Výroba koňské masti je skutečně jednoduchá

Podle postupu na sáčku uvařte želatinu, odstavte ji z plotny a nechejte jen mírně zchladit. Nesmí ztuhnout. Do želatiny přidejte 150 ml kaštanové tinktury, 2 lžičky levandulového i rozmarýnového oleje a 1 lžičku kafru. Ručním šlehačem hmotu pořádně rozmixujte, aby se všechny složky dobře spojily. Mast uzavřete do přichystaných nádob a uchovávejte na chladném místě. Takto připravená koňská mast by vám měla vydržet po dobou alespoň 3 měsíců.

Zdroje: https://www.bylinkyprovsechny.cz, https://cs.wikipedia.org