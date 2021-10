Jak využít rýmovník: Způsobů je mnoho, vyberte si nejlepší pro vás

Rýmovník je nenáročná rostlina, které se daří na jakémkoli parapetu. Nádherně voní, skvěle chutná a má léčivé vlastnosti. Jak jeho potenciál využít a vytěžit z něj maximum?

Rýmovník (Plectranthus) je rozšířený na území tropické a jižní Afriky, Austrálie a Asie. Zde roste více než 300 druhů, které jsou využívány jako léčivky, koření nebo krmivo pro zvířata. U nás ho pěstujeme především doma jako běžnou pokojovku. Přes léto ocení balkón nebo terasu. Pokud se mu daří, rychle se rozrůstá. Díky tomu máte téměř nepřetržitou možnost, jak jeho vlastnosti využít.

Rýmovník - účinné látky

Rýmovník je bohatý na vitamín C, A a E a omega-6 mastné kyseliny. Obsahuje také silice, polyfenoly (flavonoidy, kyselina rozmarýnová) a diterpeny. Esenciální olej, který rostlina obsahuje, se skládá z thymolu, carvacrolu a camphoru. Ty mají prokázané antibakteriální a antimykotické účinky. Nejčastěji se u nás pěstuje P. amboinicus (rýmovník eukalyptový). Silice výrazně voní po eukalyptu, meduňce a oreganu. Tento druh je hojně využíván v lidovém léčitelství při nevolnostech, bolestech břicha, zvracení a průjmu. Zmírňuje popáleniny a alergické reakce. Díky antibakteriálnímu účinku se také využívá při infekci úst, krku a dýchacích cest. „Extrakt P. amboinicus obsahuje fenolické sloučeniny – kyselinu kávovou, kyselinu rozmarýnovou, flavonoidy luteolin, kvercetin a rutin. Tyto obsahové látky se podílejí na protinádorové, antiflogistické, antidiabetické a antioxidační aktivitě extraktu," píše ve své studii Ana Pavla A Diniz Gurgel z brazilské Universidade Federal da Paraíba.

Proti hmyzu

Pronikavá vůně rýmovníku odpuzuje mouchy i komáry. Umístit ho tedy můžete na parapet okna, kterým nejčastěji větráte. Vyrobit si však můžete i klasický repelent. Budete potřebovat 1 hrnek listů rýmovníku, půl litru vody a 1 lžíci bílého vinného octa. V kastrůlku svařte vodu, přisypejte natrhané listy rýmovníku a louhujte do vychladnutí odvaru. Následně ho sceďte a přidejte ocet. Repelent nalijte do lahvičky s rozprašovačem a používejte ho před každým výletem do přírody.

Na nachlazení

Z rýmovníku si můžete připravit čaj, sirup nebo inhalační koupel. Všechny tyto metody vám pomohou zmírnit projevy nachlazení a chřipky. Čaj si připravíte tak, že 5 lístků byliny zalijete 0,2 l vody. Doslaďte medem a pijte ho co nejteplejší. Účinný a lahodný je také za studena připravený sirup. Stačí, když listy rýmovníku natrháte na drobno, vložíte je do čisté uzavíratelné sklenice, zasypete je cukrem a necháte tři týdny odpočívat. Čas od času můžete směs protřepat. Poté sirup sceďte, uložte do lednice a při problémech užívejte třikrát denně. Úlevu od bolesti v krku a od ucpaného nosu zařídí inhalace teplé páry z rýmovníkového odvaru.

Šťáva z rýmovníku

Rýmovník protlačte přes lis na česnek. Šťávu pak používejte jako nosní kapky nebo sirup do té doby, než nachlazení neodezní.

Na kůži

Ekzém a drobné ranky vyléčí nálev, kterým si kůži při problémech potírejte. Stačí omýt půl hrnku lístků rýmovníku a přelít je převařenou, ale již mírně zchladlou vodou. Na problematickou kůži si můžete vyrobit i mast. Stačí vám 30 středně velkých lístků rýmovníku a kokosový olej nebo vepřové sádlo. Tuk pomalu rozehřejte a přidejte k němu čerstvě natrhané lístky. Při stálé teplotě nálev lehce míchejte cca 2 hodiny. Poté nechte zchladnout a uložte jej na noc do lednice. Na druhý den postup opakujte. Nakonec mast přelijte do uzavíratelné sklenice a dejte do lednice.

Do jídla

Čerstvé i sušené listy skvěle dochutí maso, pomazánky, těstoviny i vajíčka. Rýmovník navíc pomáhá zklidnit žaludek a zamezit nadýmání. Skvělý je také do ovocného smoothie nebo místo žvýkačky na osvěžení dechu.

