Slupky z cibule rozhodně nevyhazujte. Mohou vám posloužit přímo zázračně. Jak?

Většina z nás zbytky z cibule vyhazuje rovnou do koše nebo do kompostu. Až si přečtete následující řádky, třeba vás nějaký způsob využití zaujme a budete pak s nimi nakládat jinak. Pokud nezaujme, můžete alespoň dělat „chytrý“ před kamarády..

Zdroj: www.prozeny.cz, www.nasezahrada.com

Využití slupky od cibule

Slupky z cibule se využívají nejčastěji v období Velikonoc, protože se s nimi barví vajíčka. Ale to není jediné možné použití! Jestli si je budete pravidelně schovávat, nebudete litovat. Nejprve si cibuli omyjte, osušte, oloupejte a slupky nechte usušit. Skladovat se dají v papírovém sáčku nebo i v zavařovačce. Další zpracování záleží na vás, lépe řečeno, na vašich potížích (pokud žádné nemáte, upřímně závidím).

Na bolest v krku je dobrý výluh ze slupek cibule Zdroj: Piotr Wytrazek / Shutterstock.com

Bolest v krku

Jednou za čas mě začne pobolívat v krku (ale rozhodně méně než když jsem vlastnila krční mandle) a jako bonus začnu kašlat. Na tuto nepříjemnou bolest si připravuji výluh právě ze slupek cibule. Hrst slupek zmáčkněte do čajového sítka a nechte 20 minut louhovat. Velikost hrníčku…odhadem asi třetinka. Samotný nápoj pozřít nemohu, na to nemám! Když si tam ale přidám med a citrón, dá se to. Pokud vás bolí jen v krku, výluhem si kloktejte. Teoreticky by měl pomoci i při aftách. Dá se popíjet při detoxikaci střev, při nadýmání a má pozitivní vliv při snižování cholesterolu.

Rýma a ucpaný nos

V tomto případě nemám vyzkoušeno, neboť rýmu jsem u sebe pozorovala jen párkrát v životě (teď možná někdo závidí mně). Pokud zalijete půl hrsti slupek litrem vroucí vody, hodíte si přes hlavu ručník a budete inhalovat teplou páru, mělo by se vám ulevit. Já bych ještě rovnou využila napařenou pleť k vyčištění.

Když převaříte hrst slupek, pak vám vznikne odvar vhodný na popraskané paty Zdroj: SergeyPerm73 / Shutterstock.com

Odvar ze slupek

Když převaříte půl hodiny hrst slupek v cca 300 ml vody a necháte 20 minut macerovat, pak vám vznikne odvar vhodný na popraskané paty, uhry, vřídky, plísně. Nanáší se na postižená místa třeba vatovým tampónkem.

Kůra na vlasy

Kůra by měla zabránit padání vlasů. Jak dalece to funguje, netuším, ale vyzkoušejte a uvidíte sami. Dvě hrsti slupek vařte cca 30 minut, pak nechte hoďku macerovat a až odvar vychladne, umyjte vlasy běžným způsobem a na závěr přelijte připravenou kůrou. Možná vám docvaklo (mně až po delším přemýšlení), že když se obarví vajíčka na Velikonoce, že i vlasy dostanou nový odstín. Ano, je to tak, proto pozor, tato kůra není vhodná pro odbarvené a světlé vlasy!

Oteklé a těžké nohy

Pokud vás trápí oteklé a těžké nohy (znám to z těhotenství), dopřejte jim koupel, kterou si jednoduše připravíte povařením dvou hrstí slupek/300ml vody/15min. Nachystejte si lavor před křeslo, vlijte odvar, „vypněte“ mozek a relaxujte (nevím jak je to možné, ale relaxovat dokážu jen když mám otevřené oči a koukám do blba, když mám oči zavřené, vidím nákupní seznamy na další den, apod.).

Hnojivo pro pokojovky

Ale abychom nezůstali jen u rad ohledně zdraví a krásy člověka.. Odvar co vám zůstane (pokud nějaký zůstane), použijte jako hnojivo pro pokojové rostliny.

Rádi pečete domácí chléb? Příště zkuste fígl zkušených hospodyněk. Do těsta hoďte lžičku drcených slupek a výsledkem bude krásně vonící chléb s nádhernou barvou.

Doufám, že jste si něco z mých tipů vybrali a zkusíte cibulové slupky alespoň na nadýmání, protože to občas potrápí každého člověka.