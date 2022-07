Vyléváte vodu po uvaření těstovin? Chyba. Namočte si do ní chodidla

Voda z těstovin má širokou škálu využití, přičemž o některých z nich mnozí jistě už někdy slyšeli. Dá se použít při následné přípravě omáčky, díky obsaženým vitamínům a minerálům slouží jako dokonalé hnojivo na rostliny, a dokonce zastoupí přípravky na čištění mastných povrchů. Její schopnosti ale sahají ještě dál. Věděli jste, že je možné si z vody z těstovin připravit i například zázračnou koupel na nohy?

To, že není radno vylévat vodu, která zůstane po vaření brambor, ví snad každý. To samé ale platí i u vody z těstovin. Obsahuje totiž škrob a také spoustu minerálních látek a vitamínů, díky čemuž najde ještě další množství uplatnění. Bezmyšlenkovitě ji vylít do dřezu je tedy velký hřích.

Voda z těstovin na vlasy i nohy

Voda, v níž se vařily těstoviny, se běžně v Itálii používá dále při přípravě pesta, omáček na těstoviny anebo také zahuštění polévek. Dá se ale používat i mimo kuchyň. Můžete si s její pomocí například dopomoci ke krásným a zářivým vlasům. Vodu z těstovin nechte zchladnout a vmasírujte ji do vlasů. Nechte deset minut působit a poté si vlasy umyjte šampónem. Okamžitě uvidíte rozdíl. Pokud máte poškozené vlasy, kůru opakujte pravidelně.

Voda z těstovin uleví těžkým a bolavým nohám. Zdroj: profimedia.cz

Z vody, která vám zůstane po těstovinách, je také dokonalá lázeň na bolavé a těžké nohy. Když si tedy po celém dni v práci připravíte doma k večeři těstoviny, nechte vodu z nich zchladnout na příjemnou teplotu, přelijte ji do lavoru a ponořte do ní nohy na několik minut. V ní obsažené minerály je zbaví bolesti a přinesou vytouženou úlevu. Navíc krásně změkčí ztvrdlou kůži, kterou pak s pomocí pemzy rychle a jednoduše odstraníte.

Hnojivo na rostliny

Zálivku z vychladlé vody z těstovin ocení i vaše rostliny. Minerální látky nacházející se ve vodě, která zbyla po vaření těstovin, podporují růst rostlin a jejich zdraví. Své pokojovky tedy zalévejte ideálně vodou z těstovin pravidelně. Už po pár dnech si začnete všímat toho, jak se vašim rostlinám daří.

Zastoupí prostředek na nádobí

Voda z těstovin spolehlivě zatočí i s mastnotou. Hrnce a pánve po vaření naplňte vodou z těstovin a nechte pár minut působit. Pak opláchněte čistou vodou a případně dočistěte mycím prostředkem. Vodou z těstovin také můžete vyčistit umaštěnou digestoř, jejiž údržba je jinak poměrně náročná.

Vodou z těstovin můžete umýt i troubu. Zdroj: shutterstock.com

Do těsta i na luštěniny

Pokud se chystáte péct chleba anebo například pizzu, přidejte do těsta namísto klasické vody právě vodu z těstovin. Díky obsaženému škrobu dodá těstu dokonalou konzistenci a dobře ho spojí. Poslouží i při namáčení luštěnin. Před vařením ji ovšem slijte a luštěniny uvařte v čisté vodě.