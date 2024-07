close info Inara Prusakova / Shutterstock

Kateřina Jelínková 28. 7. 2024 clock 3 minuty video

Také jste si toho už všimli? Ať děláme, co děláme, čas nezastavíme a je to vidět i na našem obličeji. K prvním vráskám na čele se začínají přidávat také jemné, nitkovité, linky v okolí úst. Nechceme je, to je jisté, ale mnohdy jejich vznik sami podporujeme špatnými návyky.

K tvorbě vrásek, a to sice nejen těch kolem úst, ale zvláště právě jich, přispíváme nevhodným životním stylem, špatnou či nedostatečnou péčí o pleť, volbou nekvalitní kosmetiky a mnoha dalšími drobnostmi, které si v běžném životě vůbec neuvědomíme. Přesto se nám dnes a denně vpisují do tváře. Zkuste se zbavit drobných vrásek kolem úst podle návodu z youtubového videa od Marty Dřímal Ondráčkové: Zdroj: Youtube Cigareta je zabiják krásy Jedním z největších nešvarů, které mají na kvalitu pokožky na obličeji zásadní vliv, je ale kouření. V tomto případě je docela jedno, zda kouříte běžné nebo elektronické cigarety, o nichž jsou mnozí přesvědčeni, že jde o zcela neškodnou záležitost. Budeme-li totiž hovořit o jemných vráskách kolem úst, tak ty nejsou z větší části způsobené škodlivinami, které tělo při kouření přijímá, ale opakovanými stále stejnými pohyby úst při kouření cigaret. Jen si to zkuste představit a vnímejte přitom zapojení svalů v obličeji. Když se ztrácí kolagen... Aby toho všeho nebylo málo, tak se k opakovaným pohybům přidává také škodlivost vdechovaných látek (zvláště u klasických nikotinových cigaret). Jejich působení pak vede ke snižování množství kolagenu a elastinu, tedy látek, které jsou odpovědné za napětí a pružnost pokožky. Stejně tak dochází časem ke stále horšímu prokrvení pokožky, což má za následek další problémy, jako je takzvaný oxidační stres, který kuřákům rozhodně na kráse nepřidá. close info Shutterstock zoom_in Kouření není dobrou cestou ke svěží pokožce Ani žvýkačky nejsou ideální Abychom v tom ale nenechali kuřáky samotné, podobné problémy, i když v menší míře, mohou potkat také zanícené “žvýkače”, tedy lidi, kteří se neobejdou bez žvýkačky v ústech. Ať to již dělají jako jistou obranu proti stresu, nebo kvůli svěžímu dechu, mnohahodinové nepřetržité žvýkání má na pokožku kolem úst podobně devastující účinky, jako pohyby úst při kouření. Nezapomínejte na krémy K tvorbě vrásek přispívá degradace kolagenu a elastinu. To jsme si již vysvětlili. K redukci jejich množství ale může dojít i z jiných příčin, jako je působení slunečního záření. Tomu můžeme předejít důslednou aplikací krémů s ochranným faktorem. Důležité ale je používat jej opravdu denně, nejen v létě, kdy jsou sluneční paprsky nejsilnější. Nebezpečné záření proniká i zataženou oblohou, a to dokonce i v zimě. Prevence je základ Co tedy můžeme udělat pro omezení vzniku vrásek kolem úst? Je nasnadě, že nejlepší obranou je samozřejmě prevence. Ta bude v tomto případě spočívat v zavržení kouření a v lepší péči o pleť. Hydratace pokožky pomocí krémů a její ochrana před nebezpečným UVA a UVB zářením je základem, na kterém už budete moci stavět. Jde jen o to uvědomit si, že nejde “jen” o drobné vrásky, ale také o reakci na nezdravý životní styl. Související články close Zdraví Nejúčinnější přípravek proti vráskám: ubírá minimálně 5 let video close Zdraví Věk prozradí kůže na krku: Natírejte ho domácím odvarem z tohoto koření a uberte si léta video Zdroje: www.vinmec.com, www.healthline.com, iconic-elements.com

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share X.com email_fill Email link Kopírovat close Zavřít