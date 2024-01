Vyhýbáte se konzumaci fazolí, hrachu či cizrny kvůli nepříjemně nafouknutému břichu? Poradíme vám, jak můžete po luštěninách nadýmání zabránit a úspěšně se mu vyhnout.

Luštěniny jsou zdravé a měly by být součástí každého vyváženého jídelníčku. Jsou nejen bohatým zdrojem rostlinných bílkovin a vlákniny, ale i zdravých tuků, minerálních látek i vitaminů. Jejich další výhodou je i fakt, že jsou bezlepkové, a tudíž jsou vhodné i pro všechny jedince s celiakií. A dokonce mají tak nízký glykemický index, že jsou vhodné nejen pro diabetiky, ale i všechny, kteří se pustili do hubnutí. Mnozí z nás se však jejich časté konzumaci vyhýbají a důvodem je hlavně nepříjemné nadýmání. Pokud však víte jak na to, můžete této situaci účinně předejít. Co všechno můžete dělat, aby vás luštěniny nenadýmaly?

Chcete znát 5 tipů, jak snížit nadýmání po konzumaci čočky a fazolí? Podívejte se na toto YouTube video na kanále Simnett Nutrition:

Zdroj: Youtube

Důvod nadýmání

Po konzumaci luštěnin dochází k nafouknutí břicha díky vysokému obsahu oligosacharidů. Rozkládají se až v tlustém střevě za pomocí střevní mikroflóry. Během tohoto procesu dochází k uvolňování plynů, které pak nepříjemně nadýmají.

close info nadianb / Shutterstock.com zoom_in Luštěniny před vařením namočte.

Luštěniny namáčejte

Pokud chcete zmíněné negativní dopady luštěnin na naše tělo eliminovat, luštěniny před jejich vařením vždy namáčejte. Pak tuto vodu sceďte a na vaření daných luštěnin použijte novou. Doba namáčení se však u jednotlivých luštěnin liší.

Jak dlouho luštěniny namáčet

Doba namáčení záleží na velikosti použitého zrna. Nejkratší je u drobnozrnné čočky, nejdelší pak u cizrny a velkých druhů fazolí. Vody použijte třikrát tolik jako je luštěnin, protože během namáčení se jejich objem zvětší. Budou nejen lépe stravitelné, ale obsažené živiny budou v těle i lépe využitelné. Čočce, hrachu a mungu prospějí alespoň 2 hodiny namáčení, fazolím zhruba 8 hodin a nejdéle potřebuje cizrna a lupina, kterým byste měli ve vodě dopřát alespoň 12 hodin, ale ideální dobou je 24 hodin.

Využijte bylinky a kapku oleje

Pokud se ocitnete v situaci, že nemáte čas na namáčení, přidejte k vařené luštěnině vhodné bylinky a pár kapek oleje. Nejenže usnadní trávení, ale fungují i jako výborná prevence před nadýmáním a často i zkrátí dobu celkového vaření. Mezi nejoblíbenější patří majoránka, saturejka, petrželka, fenykl, anýz, kmín, bazalka, koriandr či máta.

close info Bakker.com zoom_in Pokud se ocitnete v situaci, že nemáte čas na namáčení, přidejte k vařené luštěnině vhodné bylinky a pár kapek oleje.

Během jídla pijte

Obecně platí pravidlo, že pokud konzumujete potraviny bohaté na vlákninu, což fazole jsou, měli byste je dostatečně zapíjet. Aby mohla vláknina fungovat jako dokonalý čistič střev a napomáhala lepšímu trávení, potřebuje tekutiny. Ideální je popíjet k luštěninám čerstvé zeleninové šťávy, například okurkovou, celerovou, mrkvovou nebo z červené řepy. Obsahují totiž důležité enzymy, které trávení usnadňují a nepříjemnému nadýmání nedají šanci.

