Kristýna Stoklásková 12. 7. 2024 clock 4 minuty video

Díváte se na sebe do zrcadla a vidíte jen ty šedivé vlasy. Říkáte si, že stále přibývají a trápí vás to. Co s tím? Naštěstí existují přírodní způsoby, jak tento proces zpomalit a zakrýt šediny, aniž byste museli sáhnout po chemických barvách. Jak zakrýt šediny přírodní cestou?

Šedé vlasy jsou přirozenou součástí stárnutí, ale mnoho lidí hledá způsoby, jak tento proces zpomalit nebo zamaskovat. Mezi nejoblíbenější babské rady patří použití přírodních surovin, které jsou snadno dostupné a neobsahují chemikálie. Jedním z překvapivě účinných prostředků je kombinace cibule a citronové šťávy. Tento domácí recept nejenže dokáže zakrýt šediny, ale také vyživuje vlasy a podporuje jejich růst. Podívejte se na video z YT tvorby kanálu Drew – Jak zakrýt šediny Zdroj: Youtube Cibule Cibule je bohatá na antioxidanty a síru, což jsou látky, které mohou pozitivně ovlivnit zdraví vlasů. Síra pomáhá produkovat kolagen, který je důležitý pro zdraví vlasů a pokožky. Kromě toho má cibule antibakteriální vlastnosti, které mohou pomoci udržet pokožku hlavy čistou a zdravou. Citrónová šťáva je zase plná vitamínu C a má přirozené bělící vlastnosti, což může pomoci zesvětlit vlasy a dodat jim lesk. Pro přípravu tohoto domácího prostředku budete potřebovat jednu velkou cibuli a šťávu z jednoho citronu. Nejprve oloupejte cibuli a nastrouhejte ji nebo rozmixujte, aby vznikla jemná pasta. Tuto pastu pak důkladně přeceďte přes jemné sítko nebo plátno, abyste získali čistou cibulovou šťávu. Do této šťávy přidejte čerstvě vymačkanou šťávu z citronu a dobře promíchejte. Výsledný roztok aplikujte přímo na pokožku hlavy a vlasy, zejména na místa s šedinami. Nechte působit 30-45 minut a poté důkladně opláchněte teplou vodou a šamponem. close info Profimedia / Profimedia zoom_in Cibule je bohatá na antioxidanty a síru, což jsou látky, které mohou pozitivně ovlivnit zdraví vlasů. Je důležité tuto proceduru opakovat pravidelně, ideálně dvakrát týdně, aby byly výsledky co nejlepší. Už po několika týdnech byste měli zaznamenat zlepšení – šediny budou méně viditelné a vlasy budou zdravější a lesklejší. Další výhodou této metody je, že cibule a citron nejsou drahé a jsou snadno dostupné. Nemusíte se obávat žádných vedlejších účinků, které často přinášejí komerční barviva na vlasy. Tato přírodní metoda je šetrná nejen k vašim vlasům, ale i k životnímu prostředí. Kokosový olej, kajenský pepř Kromě cibule a citronu existují i další přírodní prostředky, které mohou pomoci v boji proti šedinám. Například kokosový olej je známý svými hydratačními a vyživujícími vlastnostmi. Pravidelná masáž pokožky hlavy s kokosovým olejem může zlepšit cirkulaci a podpořit zdravý růst vlasů. Rovněž lze použít kajenský pepř, který stimuluje vlasové folikuly a může pomoci obnovit přirozenou barvu vlasů. Henna Henna je další oblíbený přírodní prostředek na barvení vlasů. Tento rostlinný prášek dokáže vlasy obarvit na krásný červenohnědý odstín a zároveň je posílit. Henna je bezpečná a neobsahuje žádné chemikálie, což ji činí ideální volbou pro ty, kteří hledají přírodní alternativu k chemickým barvivům. Pro dosažení nejlepších výsledků je důležité nejen používat přírodní prostředky, ale také dbát na celkovou péči o vlasy. To zahrnuje zdravou stravu bohatou na vitamíny a minerály, dostatek hydratace a vyhýbání se nadměrnému používání tepla na vlasy jako jsou fény a žehličky. Pravidelné stříhání konečků vlasů také pomáhá udržovat vlasy zdravé a silné. Stres Stres je významným faktorem, který může přispívat k předčasnému šedivění vlasů. Pod vlivem stresu dochází k uvolňování různých chemických látek v těle, které mohou poškodit vlasové folikuly a narušit produkci melaninu, pigmentu zodpovědného za barvu vlasů. Výsledkem je, že vlasy začínají ztrácet svou přirozenou barvu a šediví. Snížení stresu pomocí relaxačních technik jako je jóga, meditace nebo pravidelné cvičení, může pomoci tento proces zpomalit a podpořit celkové zdraví vašich vlasů. Víme, jak šedivé vlasy mohou potrápit, a jak nepříjemné může být sledovat, jak přibývají. Nemusíte se však bát stárnutí – přírodní řešení jsou na dosah ruky. Kombinace cibule a citrónové šťávy může být právě tím, co potřebujete, aby vaše vlasy zůstaly krásné a mladistvé. Tato jednoduchá metoda, společně s celkovou péčí o zdraví a snížením stresu, vám pomůže udržet si přirozenou barvu vlasů a dodat jim potřebnou výživu. Vezměte cibuli a začněte ještě dnes. Související články close Zdraví Co ukazuje spodní hranice krevního tlaku video close Zdraví Co se stane, když budete každé ráno pít vodu na lačný žaludek? video Zdroj: idnes.cz

