Proč si naše babičky dávaly na oči mléko? Vracelo jim krásu po těžké práci

Naše babičky si nemohly po těžkém dni pomoci ke kráse nejrůznějšími krémy, séry či make-upem. Musely využít to, co nabízela příroda. Jedním z oblíbených produktů bylo mléko.

Naše babičky byly krásné, měly zdravou pleť a vždy úsměv na tváři. Produkty z rostlin či zvířat jim dodávaly zdravý a svěží vzhled a žádné drahé krémy nepotřebovaly. Stačilo obyčejné vychlazené mléko, či meruňky.

Prozradíme vám několik triků, jak se před časem, kdy krémy na pleť a séra proti vráskám prostě neexistovaly, naše babičky staraly o pleť.

Vatový tampónek namočte do studeného mléka a přiložte na tři až čtyři minuty na oční víčka. Zdroj: shutterstock.com

Když měly po dlouhé a probdělé noci nateklé oči, jako záchranu používaly mléko. Kapesníček, vy můžete použít vatový tampónek, namočily do studeného mléka a přiložily na tři až čtyři minuty na víčka. Mléko oči zklidnilo a nebyly oteklé.

Oplachování studenou vodou je blahodárný elixír mládí

Další nutností po těžkých dnech a nocích bylo oplachování studenou vodou. Je to hotový blahodárný elixír, který v našem obličeji nastartuje správnou cirkulaci krve a odplaví toxiny z pokožky. Kůže dostane růžový nádech a zredukují se tmavé kruhy pod očima. Pokud navíc budete tento rituál dělat pravidelně, zpomalíte vznik vrásek.

Na problematickou pokožku s problémy s akné vsázely ženy už odpradávna na levanduli. Zdroj: shutterstock.com

Aby měly naše babičky jasnou a voňavou pleť, používaly peeling z meruněk. Ten připravovaly tak, že vzaly cukr, nasekané meruňky včetně rozdrcených pecek a olej. Pokud chcete vonět exoticky, použijte kokosový, ale postačí i olivový nebo slunečnicový. Nikdy se při čistění pokožky nedřete silou, stačí jemně masírovat. Používejte dvakrát týdně a do měsíce bude vaše pleť svěží, krásná a hydratovaná.

S problematickou pokožkou zatočí pleťová maska z levandule

V případě problematické pokožky s problémy s akné vsázely ženy už odpradávna na levanduli. Pleťová maska z levandule má hojivé účinky, je tedy skvělá pro problematickou pokožku. Levandule obnovuje buňky, zklidňuje při spáleninách a mírní ekzémy i vyrážky. Navíc její krásná vůně uvolňuje napětí a harmonizuje mysl.

Extra tip na léto

Aby se ženy v horkých letních dnech osvěžily, vyráběly si domácí pleťové vody. Ty zklidnily pokožku v horku a poskytly jí hydrataci po nadměrném slunění. Takovouto květinovou vodu si můžete připravit celkem snadno. Dejte květy a lístky do hrnce, zalijte destilovanou vodou 1:1 a přiklopte obrácenou pokličkou. Na ni dejte sáček s ledem a hned poté, co se rozpustí ho vyměňte za nový. Následně pomalu zahřívejte, ale tekutina se nesmí vařit, jinak by ztratila hodnoty, jaké má mít.

