Vlasy jsou ozdobou každé ženy, ale ani mužům nebývá jedno, jak bohatá je jejich kštice. Proto se ve chvíli, kdy začnou vlasy vypadávat víc, než jsme zvyklí, většinou vyděsíme. Začnou-li tedy naši hlavu opouštět v celých chomáčích, je nejvyšší čas na razantní zákrok.

Vypadávání vlasů v běžném množství, tedy až kolem sta vlasů denně, je normální a přirozený jev, což bychom si měli uvědomit. U lidí s krátkými vlasy nepůsobí takový počet tak výrazně, jako u vlasů dlouhých, které ve zmiňovaném počtu vytvoří poměrně velký a děsivý chomáč.

Hlavní je, aby alespoň přibližně stejný počet vlasů zase ve stejném období na hlavě vyrašil, protože v opačném případě dochází k postupnému řídnutí vlasů, čehož se mnozí děsí. A není divu.

Zabraňte katastrofě podle rady na youtubovém kanálu Krásné s Baru:

Uklidněte se...

Řídnutí vlasů, vedoucí v některých případech hlavně u mužů až k plešatosti, je pro většinu lidí psychicky velmi náročné. Smířit se se ztrátou vlasů je složitý a bolestný proces.

Navíc dochází ke stresu, který dále působí jako jeden z faktorů ztráty dalších vlasů a proces se tak v podstatě bezvýchodně zacyklí. Nejlepší tedy bude pokusit se uklidnit a hledat příčinu. Na co bychom se tedy měli co nejdříve zaměřit, jakmile zjistíme, že v hřebenu zůstává více vlasů, než jsme byli zvyklí?

Chemie, stres, nedostatek minerálů

Bohužel se může stát, že je někdy příčina takového stavu zjevná a předem očekávatelná. Řeč je například o nutné chemoterapii. V dalších případech ale bude nutné provést důkladný rozbor jak rodinných předpokladů, tak si projít také vlastní anamnézu a zamyslet se nad tím, jaké problémy, nemoci a také stresory nás potkaly i několik měsíců do minulosti.

Vlasy totiž na takové podněty reagují někdy i po třech měsících. Každopádně bude vhodné zajít za lékařem, který provede krevní rozbor a zjistí, zda nejde o nedostatek železa v těle či například problémy se štítnou žlázou, které mohou být příčinou zmiňovaných problémů.

Mezi další možné důvody je třeba zařadit choroby pokožky hlavy a samozřejmě genetiku.

Zbavte se stresu

Jakmile vám lékař sdělí výsledky vyšetření, bude třeba zaměřit se na odstranění příčin ztráty vlasů. Tedy například doplnění železa, léčbu hormonální nevyrovnanosti nebo i jiné problémy.

Pokud dojde lékař k závěru, že žádný ze zjistitelných faktorů není příčinou vašich problémů, bude dobré zamyslet se nad životním stylem, a zvláště nad tím, zda nedochází k přetěžování organismu a tím k dlouhodobému stresu. S tím je třeba se v rámci možností co nejrychleji a nejkategoričtěji vyrovnat. Ne vždy je to snadné, ale každý krok je dobrý.

Stres vlasům rozhodně neprospívá

Změňte životosprávu

Jednoznačně nezbytným momentem je přechod na zdravou výživu s dostatkem bílkovin, železa, minerálů a také mastných kyselin. Je docela možné, že i drobná změna k lepšímu se brzy projeví na kvalitě a pevnosti vašich vlasů.

Těm ale také musíme dopřát odpovídající péči a bude třeba je přestat zbytečně zatěžovat například trvalou, která je stejně již v podstatě minulostí. Nevhodné je také prodlužování vlasů, které je zatěžuje, případně stahování vlasů do pevného culíku.

Najděte si opravdu (!) dobrou kadeřnici

Ve chvíli, kdy lékař vyloučí závažné příčiny vašeho stavu, najděte si opravdu dobrou kadeřnici či kadeřníka, protože jsou to právě oni, kdo vám může nejlépe poradit se správnou péčí o vlasy. Co je základem?

Určitě kvalitní kosmetika, přičemž bychom se rozhodně neměli řídit jen podle reklam v televizi. Vlasy potřebují výživu, a tak se nebojte místo do “zázračných” pilulek investovat do masky a hlavně do kondicionéru, kterým je třeba zakončit každé mytí vlasů.

Zapomeňte také na to, že byste šli spát s mokrou hlavou. Právě mokré vlasy jsou nejnáchylnější na poškození, a proto jim dopřejme čas na dokonalé proschnutí.

Trpělivost a klid...

Mějte s vašimi vlasy trpělivost. Stejně jako s odkladem reagují například na zvýšený stres, budou potřebovat několik týdnů až měsíců na to, aby se jejich stav začal zase zlepšovat. Po tu dobu je třeba (i když je to nesmírně složité) zůstat v klidu a trápit se tím co nejméně.

