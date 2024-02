I když není životu nebezpečná, dokáže nám znepříjemnit den a třeba i zapříčinit bolest hlavy. O čem je řeč? O docela “obyčejné” škytavce, o níž všichni dobře víme, jak moc dokáže potrápit. Pojďme se tedy podívat na to, jak s ní zatočit co nejrychleji.

Co je to vlastně škytavka? Všichni víme, že jde o otravný stav, kterého se chceme co nejdříve zbavit, málokdy se ale zajímáme o to, jak a proč se vlastně objevuje. Jde v podstatě o stahy bránice, na které nemáme žádný vliv a vůlí je tedy neovlivníme. Její nervy jsou drážděny buď přímo impulzy z mozku, nebo třeba také vinou příliš plného žaludku. Na vině může být také akutní, nebo i dlouhotrvající stres. Jistou prevencí tedy může být dodržování správné životosprávy bez přejídání a klid na duši. Mozek se o škytavku zase může postarat ve chvíli, kdy mu chybí dostatek kyslíku. Mnoho by tedy mohlo vyřešit také otevřené okno nebo procházka na čerstvém vzduchu.

Jak to vlastně funguje? Podívejte se na youtube na video od autora Vědecké kladivo:

Zdroj: Youtube

Pilulka na škytavku neexistuje

Jenomže, co dělat, když už se škytavka objeví? Někdy odezní během několika minut sama, ale jindy může trápit celé hodiny, a to už pak člověk zkusí i nemožné, aby se tohoto stavu zbavil, zvlášť, jsou-li brániční stahy častější. Lék na škytavku, pro který bychom si došli k lékaři, neexistuje. Můžeme ale zkusit tradiční babské rady i docela zajímavé novinky. Jen pozor – i když u lékaře nedostanete pilulku na škytavku, tak pokud máte tyto problémy opakovaně, nebo přetrvávají déle jak dva dny, raději se s ním dojděte poradit. Mohlo by totiž jít o průvodní jev některé závažné nemoci, a dokonce i mozkové mrtvice. Ani obyčejnou škytavku tedy není dobré podceňovat.

Zkuste babské rady

Jak se zbavit škytavky snadno a rychle? Možná si vzpomenete, že vám už v dětství dávali rodiče třeba kostku ledu. Rychlá změna teploty působí na nervy, které jsou za škytavku odpovědné. Není-li k dispozici led, postačí i hodně studená voda, kterou budete po malých doušcích upíjet a rychle polykat. Na škytavku působí také výrazně sladká, nebo naopak kyselá chuť. Kostka cukru nebo lžička citronové štávy tak mohou také leccos vyřešit.

close info Shutterstock zoom_in Hluboký nádech může pomoci

Jde to i bez pomůcek

Může se stát, že vás škytavka dostihne třeba na procházce, kde samozřejmě nic takového k dispozici nebudete mít. V takovém případě je třeba spolehnout se na schopnosti vlastního těla a pokusit se škytavku zastavit pomocí správných technik dýchání. Jako první můžete zkusit poměrně snadný trik s nafouknutými tvářemi. Je to jednoduché – stačí se nadechnout, ucpat si nos, zavřít pusu a co největším tlakem nafouknout tváře, jako bychom chtěli překonat pevně zavřená ústa a vydechnout. Po pár opakováních by měla škytavka odeznít.

Je potřeba zmást bránici

Další dýchací metody jsou stejně jednoduché a realizovatelné absolutně kdekoliv. Za prvé jde o pomalé dýchání, kdy se budete pět sekund nadechovat a dalších pět sekund pomalu vzduch vypouštět z plic. Změna frekvence dýchání může nervy a bránici zmást natolik, že “zapomenou” na škytavku. Zkusit můžete také zadržení dechu na tak dlouho, jak se to podaří. Mělo by jít o minimálně deset sekund, ale každá další chvilička může být rozhodující. Pro ty, kteří u sebe z nějakého důvodu budou právě mít papírový sáček, je tady ještě možnost několika nádechů a výdechů se sáčkem pevně přitisknutým na ústa.

Trochu zvláštní cviky, ale účinkují

Jinou možností je vyvinutí tlaku na bránici. Toho můžeme docílit například sednutím “na bobek”, kdy se pokusíme obejmout kolena a trup přitáhnout co nejvíce ke kolenům. Pokud nepomůže nic z popsaných metod, je tady ještě jedna, ale tu jen těžko můžeme doporučit provádět třeba na plné autobusové zastávce. Náhodní diváci by mohli být hodně překvapeni. Jde totiž o vytahování jazyka z pusy, kdy je třeba rukou uchopit špičku jazyka a zatáhnout za něj. Není to tak jednoduché, jak to vypadá, ale může to pomoci.

Zdroje: www.healthline.com, www.nhs.uk, www.medicalnewstoday.co