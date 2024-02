Patříte mezi milovníky sladkého, které si jen tak nedokážete odepřít? Zkuste to letos zdravěji. Poradíme vám, jak je možné nutkavou touhu po cukru zastavit.

Dráždí vás často neodolatelná touha na čokoládu, dortíček, sušenky či koláč? Jestliže je konzumujete jen příležitostně, je vše v pořádku. Ovšem v případě, že vás chuť na sladké přepadá každý den a vy vždy podlehnete, je situace k řešení. Bojovat s touhou po cukru není vždy docela jednoduché a někomu to dá opravdu velký kus práce. Co s tím a jak se zbavit chuti na cukr?

Jak přestat jíst sladké? Podívejte se na toto YouTube video na kanálu Tomáš Jehlička:

Zdroj: Youtube

Proč toužíme po cukru

Důvodů je hned několik. Sladká chuť je první chuť, kterou lidé preferují po narození. Zároveň sacharidy stimulují uvolňování serotoninu, který zlepšuje náladu. Vyplavený dopamin krátkodobě uklidňuje a přináší příjemné pocity jako je radost, štěstí či chvilkové uspokojení. Proto většina z nás touží po sladkém ve stavu zvýšeného stresu a emoční zátěže. A jak se v těchto situacích cukru naučit vyhýbat?

Slovo odborníka

„Tím, že začnete aktivně řešit své chutě na sladké a nebudete je hned uspokojovat, začnou být slabší a slabší, až úplně zmizí. Samozřejmě zprvu to nebude nic jednoduchého, protože na začátku odvykání bude chuť na sladké velmi intenzivní. Ale jakmile to překonáte, začnete najednou vnímat chutě i jiných potravin, které jste předtím nedokázali ocenit,” upozorňuje Leisa Cockaynová odbornice na výživu.

close info Profimedia zoom_in Vyplavený dopamin krátkodobě uklidňuje a přináší příjemné pocity, jako je radost a štěstí.

Absolutní dril nemá cenu

Pokud vás prostě neodolatelně trápí chuť na vaši oblíbenou sladkost, nemusíte se ji zcela vzdát. Sem tam si ji dopřejte, ale jen v nepatrném množství. Postupem času se vyžadovaná potřeba sníží a jistě se i z vašeho jídelníčku dobrovolně vytratí.

Voda nade vše

Říká se, že hlad je převlečená žízeň a je to pravda! Pokud tedy dodržujete náležitý pitný režim, nevystavujete se tolik prázdnému žaludku, který dává do mozku příkaz, že by potřeboval dávku jídla.

Sáhněte po ovoci

Nahraďte nezdravý bílý cukr přírodní formou. Ideální volbou je čerstvé ovoce, které je zároveň plné vitamínů a vlákniny. Výborný je třeba čerstvý nebo sušený ananas. Úžasným pomocníkem je i hrstka oříšků, výborné jsou kešu či para ořechy. Stejnou službu vám udělají i mandle. Jen je nejezte slané a ve velkém množství.

close info Jonas Kakaroto /Unsplash.com zoom_in Sladkosti nahraďte ovocem.

Pravidelný pohyb

Chuť na sladké pomůže velice dobře zahnat i fyzická aktivita. Jakmile vás tedy bude obtěžovat chuť na sladké, pusťte se do nějaké aktivity. Je jedno, jestli si půjdete zajezdit na kole, nebo na aktivní procházku. Pohyb vyplaví do krevního oběhu endorfiny, které mají na náš organismus podobný efekt, jako když konzumujete sladké.

Zdroje: www.novinky.cz, www.webmd.com, www.idnes.cz