Jak zchladit v horku nápoj za dvě minuty o 19 stupňů? Použijete trik se solí

Horké dny konečně udeřily a my se budeme, doufejme, v příštích několika měsících snažit zchladit nejen naše těla, ale i naše nápoje. Kromě toho, jak se cítit „cool“ vám poradíme překvapivý recept, jak snížit teplotu nápoje během dvou minut o téměř 20 stupňů!

V letních dnech musíme všichni dodržovat pitný režim, aby se naše tělo ochlazovalo, mělo dostatek tekutin, neotékalo, prostě fungovalo tak, jak má. Voda pomáhá našemu tělu nejen regulovat teplotu, ale dodává mu i energii, takže v létě, ještě více než jindy, bychom měli pamatovat na to, abychom přijali nejméně dva litry vody denně. Dominovat by přitom měla voda, sladké nápoje by měly být spíše doplňkem. Na zahnání žízně se nehodí, protože dehydratují. Stejně jako káva.

Víte navíc, že nejlépe vás zchladí nápoje teplé?

Jak zchladit nápoj za dvě minuty o 19 stupňů

Nápoj o pokojové teplotě nás v letních dnech jen těžko osvěží, proto je potřeba si pomoci sami. Ne vždycky navíc máme při ruce nápoj z lednice. Ale i tak vám poradíme doslova převratný trik v pěti krocích.

Postup:

Do mísy napustíme studenou vodu. Poté do ní nasypeme dostatečné množství ledu. Do mísy poté přidáme 2-3 lžíce soli. Reakce všech složek způsobí okamžité ochlazení nápoje. Plechovku s nápojem vložíme do nádoby. A počkejte 2 minuty.

Z pokojové teploty se teplota nápoje snížila o neskutečných 19 stupňů!

Mísu nebo kýbl naplňte vodou a ledem a přidejte sůl. Nápoj se zchladí během dvou minut Zdroj: Profimedia

Další tipy na to, jak zchladit naše horká těla

Lidský organismus s teplotami nad 35 °C bojuje: Dva až tři miliony potních žláz dostanou signál vylučovat pot. Tělo je nuceno snižovat teplotu, proto rozšiřuje cévy na rukou a nohou, což má za následek i zpomalení všech důležitých procesů.

V nejparnějším létě, hlavně ve městech v období tropických veder, hledáme jakoukoli možnost, jak se ochladit. Teplo je nám doma, venku, ve spánku. A právě to „ve spánku“ můžeme efektivně změnit.

Nejjednodušší je zahodit peřinu a uskladnit ji na chladnější období. Stejně jako v tropických dovolenkových destinacích je dobré sát v létě jen pod prostěradlem nebo obyčejným povlečením.

Pomůže i přes den zavřít okna. Větrání je velmi důležité, ale v parných dnech si domů pustíte spíš horký vzduch, který se pak v uzavřeném prostoru drží. během léta si dovnitř akorát pustíte horký vzduch, který se skoro „nehýbe“. Větrat je nejlepší až po setmění nebo za deště, a to rychlým průvanem. Navíc v ložnici pomohou i zatemňovací závěsy, které nedovolí slunečním paprskům ložnici během dne tak prohřát.

Dalším trikem je vyměnit pyžamo za bavlněné nebo lněné, popřípadě lehké noční košilky ze stejných materiálů. Stejné materiály jsou nejlepší i pro povlečení – bavlna je skvělá a len dokonce pohlcuje vlhkost, a přitom zůstává na omak suchý.

Trochu drastickým, ale fungujícím trikem, je spát pod mokrým a vyždímaným prostěradlem, jak praktikují pouštní národy. Ne každému je to ale příjemné, co však funguje, je obalit si ledovým ručníkem zápěstí a kotníky a usnout takto. Škody na posteli jsou mnohem menší a ochlazení opravdu funguje.

Udělejte si doma "iglú"

Pokud je situace stále hrozná a pocitu vedra se nemůžete zbavit, zaledujte se. Nemyslíme to tak, že byste měli chroustat led, protože to je, jak už víme, v létě kontraproduktivní a tělo se po něm naopak snaží zahřát. Ale je dobré jej použít kvůli jinému nápadu – pusťte větrák a před něj dejte nádobku s kusem ledu. Jak bude led pomalu tát, větrák bude do místnosti pouštět vlhkou ledovou mlhu.

Sprchujte se často

Pokud je nám horko už večer, nejlepší je so dát vlažnou sprchu, která tělo celkově ochladí a na rozdíl od vypití ledového čaje nám pocit chvíli vydrží. Nemusíte se sprchovat celí, během dne stačí zchladit pulzní body – předloktí, krk nebo podkolenní jamky.

Studená sprcha sice tělo příjemně osvěží, způsobí však teplotní šok a když z ní vyjdete, zanedlouho opět pocítíte intenzivní teplotní rozdíl. Může za to reflexní zúžení cév a následné prokrvení kůže, které se projeví jako pocit tepla. Zkuste proto nahradit studenou vodu vlažnou nebo teplou. Po takové sprše celého těla vám už nebude venku tak horko. Pokud se rozhodnete sprchovat vícekrát za den, omezte mýdlo či sprchový gel.

S horkou vodou to nepřehánějte, pokud máte nízký tlak, z takové sprchy či vany se vám může zatočit hlava a namísto vytoužené úlevy přijde nechtěná malátnost.