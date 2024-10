Jde to i bez hubnutí? Určitě ano, ale nemůžete očekávat, že budete mít tvářičku jak Twiggy, ale křivky Věstonické venuše. V každém případě můžete na svém obličeji zapracovat, i když s hubnutím to zatím slavné není. Vaše tvář může být hezky vyhlazená, mladistvější a útlejší.

Může být vaše tvář hezká a štíhlejší?

Štíhlí, krásní a navždy mladí chceme být co nejdéle. Je to dokonce veliký trend, který v posledních dekádách vypichují i celebrity a odborníci, kteří se soustředí na dokonalost vzhledu z různých úhlů pohledu, za pomoci roztodivných technik i v pojetí odlišných prastarých či ultramoderních metod. Samozřejmě nejde jen o štíhlý obličej. Nicméně, ten je rozhodně nejexponovanější částí našeho těla a je vidět ráno, večer, v zimě i létě.

K zeštíhlení tváře pomáhají ženám již tisíce let líčidla. Jak použít make-up ve váš prospěch a zeštíhlit jeho pomocí vizuálně vaši tvář vám poradí zkušená vizážistka v tomto příspěvku z YouTube kanálu ONETV cz.

Ke štíhlejšímu obličeji masáží a cvičením

Lze dosáhnout štíhlejšího vzhledu v obličeji? Určitě ano a často i docela příjemným způsobem. Zkusit můžete následující metody, které právě cílí na tvář, její vyhlazení a vylepšení kontur, které dodávají na štíhlosti.

V posledních letech se vypichuje například cvičení obličejových svalů, které bývá označované jako obličejová gymnastika nebo jóga. Tato cvičení pomáhají a nejsou časově náročná. Aby byly výsledky znatelné, nutná jsou cvičení každodenní po dobu alespoň několika týdnů.

Na interentu existují videa s různými cvičebními sestavami, které cílí na konkrétní partie ve tváři. Především jsou to cviky na povislá víčka, kontury obličeje nebo vrásky, které všechny přispívají k mladistvějšímu a štíhlejšímu vzhledu tváře.

Velmi příjemné i zeštíhlující jsou také masáže obličeje. Zlepšují prokrvení pleti, uvolňují svaly a podporují proudění lymfy. Takovou masáž si můžete nechat dopřát od profesionála, ale také můžete masáž provádět svépomocí. Masírovat můžete nejen bříšky prstů a dlaněmi, ale také pomocí krásných masážních pomůcek z drahých kamenů. Takzvané kameny gua sha bývají z růženínu, tygřího oka, nefritu nebo ametystu.

close info Shutterstock zoom_in Obličejová jóga spočívá v protahování a posilování mimického svalstva i kůže.

Upravte svůj životní styl, budete štíhlejší i mladistvější

Pro pěkný vzhled pokožky obličeje, ale také kůže obecně, je důležitá hydratace. Pěkná pokožka je hydratovaná! To jste jistě slyšeli i v různých reklamách. Neznamená to nutně, že musíte užívat hydratační krémy, ale rozhodně byste měli zajistit dostatek tekutin celému organismu a na kůži to bude také vidět.

Pokud zmiňujeme tekutiny, nesmíme opomenout ani živiny. Pro zdraví kůže a hezký vzhled je důležitý také vitamin A, E a C, z minerálů především selen a zinek, ale nezbytný je také přísun omega-3 mastných kyselin. Pozor si dejte na sůl. Škodí celému tělu a samozřejmě i pokožce.

Co se týče dalších aspektů životního stylu, pro hezký a štíhlejší vzhled je samozřejmě důležitý i dostatečný spánek.

Naopak jednou z největších překážek mladistvého vzhledu je nadměrné opalování. I když vnímáme hezké opálení od sluníčka jako atraktivní, slunění přispívá ke stárnutí a představuje zásadní poškození pokožky. Obličej slunci vystavte, ale používejte kosmetiku s ochrannými UV filtry. Ty jsou dnes běžnou součástí denních krémů a označují se zkratkou SPF.

