Říká se, že světlejší vlasy ubírají roky a zjemňují obličej. Není divu, že ze spousty padesátnic se stávají světlovlásky. Jak můžete tohoto efektu docílit přírodní cestou?

Barva vlasů dokáže zjemnit nebo naopak zdůraznit vrásky. Proto kadeřníci razantní změnu hned nedoporučují. Pro spoustu žen je barva kadeří součástí jejich (často letité) image. Je tedy lepší ji měnit pozvolna, třeba pomocí přírodních zesvětlovačů“. Jsou šetrné, bez negativních účinků. Naše babičky je používaly celé generace. Zkuste je i vy, budete mile překvapeni!

Heřmánkový odvar

Kouzlo této bylinky spočívá v tom, že zesvětluje plavé nebo světlé vlasy. Stačí, když si v bylinkářství koupíte kvalitní sušený heřmánek a připravíte si z něj odvar. Postup je jednoduchý: 3 lžíce heřmánku zalijte 500 ml vroucí vody a nechte zhruba 15 minut louhovat. Umyjte si vlasy klasicky šamponem a pak je spláchněte heřmánkovým přelivem. Tuto kúru opakujte po každém mytí vlasů. Výborně funguje na světlé vlasy, kterým propůjčí ještě zářivější odstín.

Heřmánkový odvar zesvětlí plavé či blond vlasy.

Spojení medu a octa

Med obsahuje peroxid vodíku, což je složka, která se přidává do běžných chemických barev na vlasy. Na rozdíl od nich je ale přírodní a v nízké koncentraci, takže působí šetrněji. Dalším plusem medu jsou jeho hydratační složky, které dodávají pramenům vitaminy, minerály a vláhu. V kombinaci s octem docílíte navíc velikého lesku! Jak na to: V míse smíchejte ocet s medem v poměru 2 : 1. Pak do směsi přidejte lžíci arganového oleje, který vlasům dodá výživu i lesk. Zesvětlující masku naneste na suché vlasy. Ideální je pokud jsou zhruba 2 dny po umytí a nejsou ještě mastné. Hlavu pak překryjte fólií a nechte působit přes noc. Ráno masku spláchněte. Kúru opakujte co nejčastěji. Vaše vlasy budou hebké, lesklé a světlejší!

Ocet ve spojení s medem a kapkou arganového oleje dokáže s vlasy doslova divy.

Rebarborový zázrak

Tato zelenina je vhodná na zesvětlení hnědých a červených vlasů, kterým propůjčuje zlatavý nádech. Blondýnkám se nedoporučuje, protože jim na hlavě „vyčaruje“ nažloutlou parádu, kterou pak těžko dostanou pryč. Proto brunetkám zdar! A tady je recept, jak na to: Rebarboru rozmixujte a uvařte ve vodě, dokud nevznikne kompaktní směs. Rebarborový základ zakápněte trochou citronu a aplikujte na vlasy. Kúru nechte působit zhruba 2 hodiny a poté spláchněte.

Rebarbora dokáže zesvětlit vlasy.

Očistná jedlá soda

