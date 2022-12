7 potravin, díky nimž pohodlně zhubnete i bez velké námahy. Které to jsou?

Chtěli byste pár kilo shodit, ale nevíte, jak začít? Zařaďte do svého jídelníčku následující potraviny, které vám s hubnutím pomohou. Je to skvělý a jednoduchý způsob bez sebemenší námahy. Žádné hladovění, ale plný žaludek!

Vyzkoušeli jste už několik různých diet, ale žádná nemá požadované výsledky? Hubnutí ještě nemusíte vzdávat! Máme pro vás 7 potravin, které si s nadbytečnými kaloriemi snadno poradí. Tajemstvím účinného hubnutí bez jojo efektu není hladovění, ale pouze správný výběr potravin. Proč dělat něco složitě, když to jde jednoduše?

Celeru kolik sníte

Kdo by to byl řekl, že celer je skvělý pomocník při spalování tuků. S konzumací se ho nemusíte bát, jelikož spálí více, než celeru dokážete sníst. Zároveň ho však kombinujte s dalšími druhy zeleniny, abyste doplnili veškeré vitaminy a minerály, které celeru chybí. Celer také obsahuje vysoké množství vody, čímž přispívá hubnutí, jelikož dodržování dostatečného přísunu tekutin je velmi důležitým faktorem, pokud hodláte zhubnout.

Zázračné účinky avokáda

Dalším výborným spalovačem tuku je avokádo. To obsahuje především zdravé omega 3 nenasycené mastné kyseliny, které vám metabolismus zaručeně zrychlí. Mimo to avokádo obsahuje i mnoho vlákniny, minerálů a vitaminů A, C a E. Avokádo zároveň snižuje hladinu cholesterolu a riziko srdečních onemocnění.

Ověřené ovesné vločky

Ovesné vločky se konzumují ve fitness stravě už dlouhá léta. Obsahují velké množství vlákniny, která napomáhá udržovat správnou hladinu cukru v krvi, díky čemuž se budete cítit sytí. Mimo to podporují metabolismus k rychlejšímu spalování tuků. Po ovesných vločkách tak nebudete navštěvovat lednici a spíž každou chvíli!

Používejte pikantní koření

Pikantním kořením můžete dochucovat spoustu jídel, které vám poté pomůžou k urychlení metabolismu. Jedná se především o chilli, zázvor, skořici a kari. Tato pálivá koření se mnohdy používají i do samotných spalovačů tuků, které se prodávají ve fitness.

Brambůrky vyměňte za para ořechy

Honí vás večer při koukání na televizi mlsná? Vyměňte kalorické brambůrky za přírodní para ořechy. Metabolismus zrychlí díky přeměně hormonu štítné žlázy a zároveň vám pomůže zbavit se celulitidy. V zimním období se také pyšní i posílením imunitního systému.

Šťáva z vymačkaných grepů

Grapefruit je účinným ovocem, který zrychlí metabolismus a nasytí bez přebytečných kalorií navíc. Mnoha lidem samotný grep moc nechutná, a proto ho pijí jako džus. Zkuste to sami a uvidíte, že šťáva z čerstvě vymačkaných grepů vám zachutná!

Křen pro zdraví

Další zázračnou potravinou je křen. V něm obsažené látky podporují trávení a urychlují metabolismus. Mimo to je skvělým zdrojem vitaminů a minerálů. Účinně působí močopudně, díky čemuž vám krásně pročistí organismus. Konzumovat ho můžete i v podobě čaje, který vás rovněž vyléčí z chřipky.

