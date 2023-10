Co má tlačítko ovladače společného s vaší váhou? Že by snad přepnulo program na hubnutí? Ale ne, jde jen o jedno z několika doporučení, které už jste možná slyšeli, ale nejspíš stále nedodržujete.

Proč tlačítko ovladače?

Co má tlačítko ovladače společného s hubnutím? Odpověď zní - vaši nesoustředěnost na jídlo. Přijít domů, vytáhnout něco z ledničky, hodit nohy na stůl a kouknout na telku. Tak vypadá popracovní rezignace na běžné stolování.

Nikdo neříká, že si to nezasloužíte, jen je nutné dodat, že vám to škodí. Soustředit se na jídlo, dívat se na to, co jíme a jíst to svědomitě, přežvykovat i nespěchat, to všechno se odráží na tom, kolik toho sníte.

Proto vypněte televizi a koukněte raději na talíř. Dokonce se tvrdí, že běžně už po poloviční porci bychom byli syti, kdyby nám naše tělo dokázalo dostatečně rychle uspokojení hladu signalizovat. Dejte tělu čas i všechny možné vjemy. Přirozeně budete jíst méně i bez hladovění.

Zajímají vás další triky, které vám mohou pomoci hubnout? O svých 20 fíglů se s vámi podělí také Liezl Jayne Strydom na svém kanálu, kde nabízí ke shlédnutí řadu videí o hubnutí i přípravě jídel a jídelníčku.

Zdroj: Youtube

Hubnutí, tma, barvy a velikost talíře

I trik s používáním malého talířku nebo misky má smysl. Velký poloprázdný talíř je sice v restauraci krásný, ale vaší mysli signalizuje, že jídla bude třeba mnohem víc. Plná až skoro vrchovatá miska se stejnou porcí vaší hlavě napoví, že jste si dali pořádně do nosu a určitě to bude stačit. Mozek má rád také talíře pestré a holt takové, které jsou něčeho plné.

Proč potřebujeme k hubnutí také tmu? Světlo a tma i různé barvy hrají roli i v tom, jak žijeme, co vnímáme, jak odpočíváme. Další klasickou radou, která se vztahuje k hubnutí, ač nemíří na jídlo a pití či pohyb, je také nutnost dostatečně dlouhého a kvalitního spánku. Má se za to, že ideální je 7 až 9 hodin. Ani to však nemusí stačit.

Doporučuje se navíc také úplné zatemnění světel z ulice. Takovéto „světelné znečištění“ ovlivňuje nejen zvířata, rostliny a pohled na noční oblohu, ale také nás samotné. Světlo a tma hrají důležitou roli pro tvorbu hormonů v našem těle a jistě není nutné dál vysvětlovat, že ty jsou zase nezbytně nutné pro naše zdraví i hubnutí.

close info Profimedia zoom_in Používejte menší a barevné talíře nebo misky. Budete mít pocit, že je porce velká.

Ani sklenice vody není na škodu

Ač se u nás běžně babičky pozastavovaly nad tím, že dítě pije před obědem a byly celé pohoršené, my dnes již netrpíme nedostatkem. Je tomu dokonce docela naopak. Před každým jídlem se klidně napijte. Není nutné vypít litr vody, ale jen sklenici. Vašemu trávení to nijak neublíží, rozhodně není nutné řešit ředění žaludečních šťáv a podobně.

Voda vám částečně zaplní žaludek, a když pak vy budete poslouchat své tělo, nepřejíte se, ale pomalu rozžvýkáte svou porci z malého talířku, budete se cítit dostatečně nasyceni a vaše tendence k přejídání bude o to nižší.

Zdroje: helpguide.org, eotazky.cz