10 hubnoucích triků pro lenochy: Kila půjdou dolů i po padesátce

Pro všechny, kdo si myslí, že hubnutí vyžaduje nesnesitelnou námahu, máme dobrou zprávu. Hubnutí nemusí být stresující ani časově náročné. Máme pro vás 10 hubnoucích triků pro lenochy, které jsou navrženy tak, aby byly vhodné i pro ty, kteří mají padesátku už za sebou. Pojďme se společně podívat na způsoby, jak se zbavit přebytečných kilogramů a získat zpět kontrolu nad svým zdravím a postavou

Hubněte bez námahy, pomalu, ale jistě!

Rychlé to nebude, ale to je jen dobře. Pokud to myslíte s hubnutím vážně, jistě se chcete vyhnout opětovnému přírůstku na váze, který je známý jako jojo efekt. Pomalu, ale jistě vstříc úbytku na váze se vydejte s těmito fígly. Kterých deset triků vám může pomoci s hubnutím?

Také 5 Minute Crafts vám doporučí dokonce 15 tipů pro lenochy, jak zhubnout, jde někdy o úsměvná doporučení, ale třeba vás některá z nich nadchnou a zafungují:

Ať už jste aktivní nebo ne, tyto změny v životosprávě vám mohou jen prospět. Pokud je to jen trochu možné, věnujte pozornost alespoň našim deseti doporučením. Pokud zařadíte do svého režimu i pohyb, půjde to samozřejmě ještě o něco rychleji. Nepřepalte start a neházejte flintu do žita příliš brzy!

Věnujte pozornost jídlu i pití

Jezte pravidelně a pestře. Diety zaměřené jen na příliš úzký okruh potravin bývají nejen neudržitelné, ale také nezdravé. Jídelníček má obsahovat zhruba 50 % sacharidů, 30 % tuků a asi 20 % bílkovin.

V jídelníčku si vybírejte kvalitnější a zdravější alternativy. Nemusíte přestat jíst, z dlouhodobého hlediska stačí, když se vyhnete sladkostem a vysoce zpracovaným potravinám. Rozmazlovat se můžete nejen saláty, ale i kvalitními masitými pokrmy. Různé speciality a poctivě vyrobené potraviny nejsou jen koláče plné drobenky.

Omezte množství. Jídlo navršené na talíři do kopce nepotřebuje nikdo. Najděte si misku nebo talířek, který je jen o něco menší, než je vaše běžná porce a zkuste jíst o 10 % menší porci.

Jezte pomalu a jídlo vychutnávejte i očima. Někteří odborníci dokonce tvrdí, že na zasycení stačí často jen polovina porce, ale díky příliš rychlé konzumaci nedostane mozek signál, že už je tělo syté.

Nezapomínejte na pitný režim. Hlad je někdy skutečně převlečená žízeň a tekutiny potřebujete v létě i v zimě.

Alkohol je ohromně kalorický. Nemusíte se ho vzdát zcela, ale když jej omezíte, bude to jen dobře.

Nemusíte si všechno vážit a zapisovat. Měli byste ale znát vlastní jídelníček a příjem. Zdroj: Shutterstock

Hubnutí souvisí i s životosprávou