10 hubnoucích triků pro lenochy. Nemusíte se moc namáhat, kila jdou dolů i po 50

Je možné zhubnout jen za pomocí několika triků? Určitě. Ale lehké to nebude. Držet se plánu je právě při hubnutí obzvláště náročné. Proto nejsou důležité jen tyto triky, ale také stanovení si realistických cílů a práce na vlastní motivaci.

Zdroje: mayoclinic.org, healthline.com

Jak hubnout bez námahy?

Kterých deset triků vám může pomoci s váhou? Rychlé to nebude, ale to je jen dobře. Pokud to myslíte s hubnutím vážně, jistě se chcete vyhnout opětovnému přírůstku na váze, který je známý jako jo-jo efekt. Pomalu, ale jistě vstříc úbytku na váze se vydejte s těmito fígly.

Také 5 – Minute Crafts vám doporučují dokonce 15 tipů pro lenochy, jak zhubnout, jde o někdy úsměvná doporučení, ale třeba některá z nich nadchnou i vás:

Hubněte pomalu, ale jistě i po 50

Ať už jste aktivní nebo ne, tyto změny v životosprávě vám mohou jen prospět. Pokud je to jen trochu možné věnujte pozornost, alespoň těmto deseti doporučením.

Jezte pravidelně a pestře. Diety zaměřené jen na příliš úzký okruh potravin bývají nejen neudržitelné, ale také nezdravé.

Omezte množství. Jídlo navršené na talíři do kopce nepotřebuje nikdo. Najděte si misku nebo talířek, který je jen o něco menší, než je vaše běžná porce a zkuste jíst jen o 10 % menší porci. Jezte pomalu a jídlo vychutnávejte i očima.

Nezapomínejte na pitný režim. Hlad je někdy skutečně převlečená žízeň a tekutiny potřebujete v první řadě v létě i v zimě.

Na hubnutí má vliv i dostatečně dlouhý a kvalitní spánek, stejně jako stres. Snažte se proto věnovat odpočinku i relaxaci adekvátní pozornost.

V jídelníčku si vybírejte kvalitnější a zdravější alternativy. Nemusíte přestat jíst, z dlouhodobého hlediska stačí, když se vyhnete sladkostem a vysoce zpracovaným potravinám. Rozmazlovat se můžete nejen saláty, ale i kvalitními masitými pokrmy. Různé speciality a poctivě vyrobené potraviny nejsou jen koláče plné drobenky.

To stejné platí pro konzumaci alkoholu. Alkohol je ohromně kalorický. Nemusíte se ho vzdát zcela, ale když jej omezíte, bude to jen dobře.

Sebemotivace a výdrž jsou během hubnutí nutností. I když uklouznete, neházejte flintu do žita a pokračujte dál. Zdroj: Shutterstock

Hubnutí není jen o jídle a pití

Nechcete-li se vzdát svého pohodlí a představa, že se budete potit u cvičení, je pro vás přímo strašlivá? Začněte alespoň chodit. V žádném případě nejde o rychlochůzi a nemusíte nikam daleko. Projděte se dnes okolo bloku, za týden to třeba zvládnete hned dvakrát.

Pokud chcete skutečně vědět, jaký je váš kalorický příjem, vyzkoušejte si vest záznamy o tom, co jíte, alespoň týden. Aplikace vám pomohou s výpočtem kalorií.

Nenechejte se rozhodit přešlapy. To že jste to o víkendu přepískli v hospůdce nebo poslední dobou hřešíte a mlsáte sladké, neznamená, že vaše cesta tady končí. Jsme jen lidé, vytrvejte, vraťte se ke zdravějšímu způsobu životosprávy, pokračujte dál k cíli.