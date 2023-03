Splaskne břicho a zlepší se nálada: Pár jednoduchých pravidel jménem WHOLE30

Zhubnout břicho není jen tak. Už jste ale slyšeli o úspěšné metodě Whole30?

Každý z nás má nějaké „problémové partie“. Někomu se tuk ukládá na břiše, někomu na hýždích a zadku a někdo je „oplácaný" celý. Ať tak či onak, zkuste metodu Whole30. Je to stravovací program, který sestavili manželé Dallas a Melissa Hartwigovy. Základ tvoří paleo strava, která dodá tělu spoustu vitaminů, minerálů a výživných látek.

Výzkumy prokázaly, že tahle metoda výrazně zlepší zdraví a zmírní různé zdravotní neduhy, jako jsou astma, infekce dutin, artritida, osteporóza, endomiterióza, fibromyalgie, ADHD, migréna, neplodnost, problémy se štítnou žlázou, deprese nebo chronický únavový syndrom. Pokud se tedy chcete celkově dát do kupy a trochu odlehčit váze, je Whole30 pro vás to pravé ořechové. V čem tahle metoda spočívá?

Zkušenosti s dietou Whole30 můžete vidět v tomto videu:

Zásada číslo 1 : Nehřešit!

Všichni jsme hříšníci, ale v případě Whole30 bohužel neexistují žádné odpustky. Pokud se jednou odchýlíte od jídelního plánu, musíte ho začít znovu. Neexistuje, že „pro jednou se nic nestane“, bohužel Whole30 je zaměřené na navazující stravovací plán, který se nesmí v žádném případě porušit. V opačném případě si svou stravovací očistu o pár dní prodloužíte. Pokud třeba dietu porušíte šestý den, pak musíte začít znovu a ve finále budete na očistném programu celých 36 dnů.

Zásada číslo 2: Jezte maso, vejce a zeleninu

Vaše denní strava pod taktovkou Whole30 by měla obsahovat bílkoviny (hlavně v podobě masa, vajec, ryb nebo mořských plodů). Další důležitou složkou jsou zdravé tuky, které se nacházejí hlavně v ořeších, semínkách, avokádu, olivách… Povolené jsou i živočišné tuky jako je sádlo nebo přepuštěné máslo. Zeleniny můžete sníst, kolik chcete, ale u ovoce existuje omezení na dvě porce denně. Podle stravy Whole30 byste měli mít denně tři jídla s daným poměrem bílkovin, tuků, zeleniny a ovoce. Dieta nijak nerozlišuje snídani, oběd nebo večeři, takže ráno si klidně můžete dát kuře nebo polévku.

Jídla pod taktovkou Whole30 vypadají lákavě. Zdroj: Profimedia

Zásada číslo 3: Nejen cukr má stopku

Pokud chcete vyzkoušet Whole30, tak počítejte s tím, že si moc nezamlsáte. Tabu jsou všechny potraviny obsahující cukr, alkohol, obiloviny, luštěniny a mléčné výrobky.

Zásada číslo 4: Žádné počítání kalorií

Spousta diet spočívá v tom, že se počítají kalorie. V případě tohoto stravovacího stylu je to ale tabu. Totéž platí o vážení jídla nebo přeměřování partií. Co je ale žádoucí, je ale servírování porcí. Základ vašeho jídla by měl spočívat o velikosti jedné či dvou dlaní. Zbytek talíře by měl obsahovat jen a jen zeleninu.

Dieta Whole30 povoluje použití živočišných tuků, například přepuštěného másla. Zdroj: Profimedia

Zásada číslo 5: Nespoléhejte na náhražky

Spousta lidí se potýká s chutí na sladké, slané či sní o krajíci pečiva. Proto vymýšlí různé varianty, které by mohly v rámci diety projít. Vyrábí třeba placky z banánů a vajec, muffiny z mandlové mouky nebo zmrzlinu z kokosového mléka. Na první pohled nejde o nic špatného, protože suroviny jsou schválené dietním programem. Ale horší jsou ty chutě. A to je podle autorů Whole30 to hlavní nebezpečí. Pokud se chutí na sladké, slané či pečivo nezbavíte, budete více vystaveni jejich pokušení. A tím pádem riskujete po skončení programu jojo efekt. A to by byla škoda.

