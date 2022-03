Chcete zhubnout bříško? Pijte vodu z ovesných vloček a tuk z břicha zmizí

Nelíbí se vám po zimě vaše břicho? Pomůže samozřejmě pravidelný pohyb a správná strava, bez toho to prostě nejde. Máme pro vás pár tipů, jak zhubnout tuto partii účinně díky skvělým vychytávkám.

Nedaří se vám po zimě zhubnout a stresujete se chvílí, kdy se budete chtít svléknout do plavek? Pokud vás trápí pár kilo navíc na vašem bříšku, máme pro vás bezva tip, jak tomu jít šikovně naproti a obavy z plavek hodit za hlavu! Výsledek pocítíte při správném stravování a pohybu dost brzy.

Ovesné vločky budou váš favorit

Tento druh vloček je dozajista jednou z nejzdravějších potravin na světě. Ovesné vločky totiž obsahují velké množství důležitých živin a skvěle podporují naše celkové zdraví. Výhodou je, že si z nich můžete uvařit nepřeberné druhy jídel, jsou levné a snadno dostupné. Pomáhají předcházet onemocněním srdce a stačí jich na to pouhých 60 gramů denně! Ovesné vločky vám skvěle pohlídají i správnou hladinu cholesterolu a triglyceridů v krvi, což prospívá obzvlášť právě srdci.

Nejlépe si zařaďte ovesné vločky do jídelníčku každý den, a to především ráno nebo v dopoledních hodinách. Zdroj: shutterstock.com

Výhody ovesných vloček

Mají antioxidační účinky, protože obsahují beta glukany.

Dokonale pročišťují střeva.

Urychlují hubnutí.

Známé jsou jejich protinádorové účinky.

Obsahují vysoké množství bílkovin.

Dodají aktivní energii.

Jsou strážcem vašeho zdravého srdce.

Dokonale regulují metabolismus.

Zlepšují funkci trávícího ústrojí.

Co všechno vločky obsahují

Z největší části jsou plné sacharidů, je jich 65 %, dále obsahují 16 % bílkovin, 7 % tuku a 12 % vlákniny. Jsou zdrojem užitečných vitamínů, hlavně A, B1, B2, D, E, kyseliny listové a pantothenové. V minimálním množství se v nich objevuje i omega-3 a omega-6 nenasycené mastné kyseliny.

Spalují tuk v okolí břicha

V případě, že chcete hubnout poněkud rychleji, konzumujte pravidelně vločkovou stravu. Nejenže budete postupně štíhlejší, ale budete se cítit celkově zdravější. Nejlépe si zařaďte ovesné vločky do jídelníčku každý den, a to především ráno nebo v dopoledních hodinách. Dostanete tak do těla prospěšné vitamíny, minerály a bílkoviny.

Vločky detoxikují

Vločky mají další skvělý bonus. Dokonale zbavují tělo škodlivých látek, které mohou brzdit i vaše hubnutí. Byla by škoda toho nevyužít.

Namočte ovesné vločky do 1 šálku vody a nechte tak 1 hodinu odstát. Zdroj: shutterstock.com

Zařaďte do pitného režimu vodu z ovesných vloček

Co budete potřebovat:

1 šálek ovesných vloček

1 lžíci vanilky

2 l vody

1 lžičku skořice

stévii

Postup přípravy:

Namočte ovesné vločky do 1 šálku vody a nechte tak 1 hodinu odstát. Následně nalijte směs do mixéru a vytvořte naprosto homogenní směs. Přidejte vodu, skořici a sladidlo. Připravený elixír si dejte do lednice, kde vám bude neustále k dispozici. Pijte ho před každým jídlem a za pár týdnů vzhůru do plavek!

