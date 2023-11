Snažíte se zhubnout, kila sice lezou dolů, ovšem tukový pás na břiše se ne a ne zmenšit? Zkuste populární vaječnou dietu. Je jednou z variant nízkosacharidové stravy a funguje dobře!

V první řadě je potřeba si uvědomit, že vaječná dieta je jednostranný styl stravování a nepracuje s plnohodnotnou stavbou jídelníčku. Více méně o ní můžeme hovořit jako o dietě zaměřené na zvýšený příjem bílkovin a tak jako každá je založena na kalorickém deficitu.

Jak dietu dodržovat?

Dodržování vaječné diety není nijak složité. Vejce jsou základní potravinou, která by měla tvořit hlavní část vašeho jídelníčku několik dní. K vejcím můžete přidat několik povolených potravin, zejména zeleninu. Vyloučeny jsou víceméně sacharidy. A proč vůbec dietu zkoušet, jaká zdravotní rizika s sebou nese obezita a jak si poskládat jídelníček se podívejte ve videu na YouTube kanálu BRIGHT SIDE:

Efekt je veliký

Vaječná dieta může připomínat nízkosacharidový styl stravování. Z ovoce jsou povoleny citrusy a bobulovité ovoce, které má málo sacharidů. Ze zeleniny zase vybírejte tu zelenou. Kořenová zelenina není zcela vhodná, protože obsahuje větší množství sacharidů, pokud ji ale použijete jako ozvláštnění jídelníčku, nevadí to. Vejce doplňujte tuky, vyhněte se ale tukům nezdravým. Taková dieta slibuje zhubnout až 4 kilogramy za týden, přičemž poctivé držení diety má viditelný efekt už během tří dnů a dokáže zatočit s tukem na problémových partiích.

close info Shutterstock zoom_in Vejce jsou skvělým zdrojem bílkovin. Zároveň obsahují cenné mikroživiny.

Jak je to možné?

Při správném dodržování vaječné diety a vyloučení sacharidů se s největší pravděpodobností dostanete do ketózy, tudíž ketolátky budou hlavním zdrojem energie pro váš organismus. Pokud ještě budete v kalorickém deficitu, vaše tělo sáhne v rámci potřeby energie do tukových zásob, takže se snáz zbavíte nevzhledných faldíků.

close info 123RF zoom_in Míchaná vejce jsou skvělým startem dne.

Příklad jídelníčku:

Den 1

Snídaně: 2 vejce natvrdo, polovina grepu

Oběd: Filet z lososa, dušený špenát s česnekem na másle, hrst borůvek

Večeře: Vaječná omeleta ze dvou vajec se žampiony a polníčkem





Den 2

Snídaně: Míchaná vejce s trochou parmezánu zjemněná máslem, ledový salát

Oběd: Kuřecí prso s bylinkami a dušená brokolice na páře s máslem a solí, polovina pomeranče

Večeře: Salát z malých brambor, zelených fazolek a červené cibule s tuňákem a vejci, ochucené lžičkou majonézy a hrubozrnné hořčice





Den 3

Snídaně: Tenký plátek žitného chleba, zlehka namazaný máslem, 2 vejce uvařená natvrdo nakrájená na plátky. Ředkvičky.

Oběd: Vaječná omeleta se zeleninou (paprika, cibule, špenát) a čerstvými bylinkami

Večeře: Zelný salát s mrkví (medovo-hořčicová zálivka), 1 vejce natvrdo



close info Profimedia zoom_in Dieta funguje na kalorickém deficitu a restrikci některých potravin. Hubnoucí efekt je velký, ovšem pozor na jo-jo efekt.

Na co si dát pozor

Pokud budete dietu správně dodržovat, můžete se poměrně lehce dostat do ketózy. S tím ale může být spojena počáteční adaptace organismu na nedostatek sacharidů ve stravě, v praxi to může znamenat malátnost, únavu, podráždění, bolest hlavy i nevolnost. Takto na potraviny omezenou dietu byste neměli rozhodně držet dlouhodobě. Zároveň byste si měli dát pozor na přechod mezi dietou a návratem k normální stravě. Ten by měl být pozvolný, neb by se mohl také dostavit jo-jo efekt.

