Jedna krátká procházka denně: Co se stane s vaším tělem za měsíc?

Pokud se chcete připravit na odhazování kabátů a dostat své tělo do formy, zařaďte do svého života pohyb a začněte pravidelnou každodenní chůzí. Není lepší způsob, jak zhubnout pohodlně, a ještě si k tomu dokonale posílit zdraví.

Zdravý pohyb, který změní váš život

Chůze je podle vědců nejpřirozenější lidský pohyb, jímž si můžete prodloužit život, tak proč si ho nedopřát pravidelně, abyste získali lepší kondici a byli zdravější! Není nutné dřít se v posilovně a dodržovat nesmyslně přísné a drahé diety. Úplně jednoduše postačí, chodit na pravidelné procházky. Uvidíte, že se vám z toho zanedlouho stane příjemný životní návyk, který vám přinese silnější obranyschopnost organismu, mnohem lepší náladu a dozajista i delší život. A jaké jsou další benefity chůze kromě hubnutí?

Co se stane, když budete chodit každý den? Na to vám odpoví toto video:

Vyrýsovaná postava a hubnutí

Pravidelnou chůzí si dopřejete moc pěkný a příjemný bonus, a tím je shozených pár kilo a pevné svaly. Obzvlášť, když si dáte i na chůzi do kopce či do schodů. A co ještě chůze umí?

Snižuje rizika demence a Alzheimerovy choroby

Alzheimerovou chorobou trpí na světě více jak 35 milionů lidí a tento počet se má v příštích 20 letech dle odhadů dokonce zdvojnásobit. Dobrou zprávou je, že se netýká aktivních lidí, kteří pohybem toto riziko podstatně snižují. Hůře jsou na tom ti, kteří mají sedavý způsob života, protože mají oproti těm, co se hýbou, menší objem hippocampu, tedy části mozku zodpovědnou za verbální paměť a učení.

Zdravá a pravidelná chůze je opravdovým krokem k lepšímu zdraví a upevnění váhy. Zdroj: Profimedia

Chůze potlačuje stres

Chůze zlepšuje celkově lepší duševní pohodu snížením stresu a uvolňováním endorfinů. Stimuluje nejen produkci chemických látek zodpovědných za zdraví mozku, ale také růstu a přežití nervových buněk.

Pohyb pomáhá očím

Chůze pomáhá ke snížení vysokého očního tlaku, tzv. glaukomu, který poškozuje zrakový nerv, což způsobuje zhoršení zraku. A právě chůze je jedním z nejlepších způsobů, jak toto riziko snížit. Chůze také ovlivňuje část mozkové kůry, která zpracovává obrazové vjemy, které vnímáme.

Chrání srdce

Chůze je také výbornou prevencí srdečních chorob. Na celý cévní systém má tento pohyb stejně kladný vliv jako běhání. Už každodenní půlhodinová svižná procházka vám pomůže se vyhnout zdravotním potížím, jako je například vysoký krevní tlak a nebezpečný cholesterol.

Chůze zvyšuje kapacitu plic

Díky pravidelné chůzi si podstatně zvýšíte kapacitu plic. Protože se jedná o aerobní pohyb, v krevním řečišti stoupá podíl kyslíku a dochází k lepší eliminaci toxinů a odpadních látek. Protože při svižné chůzi dýcháte hlubokým dechem, pomáháte tak celému organismu předcházet nepříjemným onemocněním. A navíc jste venku v přírodě, kde dýcháte čerstvý vzduch.

Díky pravidelné chůzi si podstatně zvýšíte kapacitu plic. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Chrání zdraví slinivky

Možná vás to překvapí, ale chůze je také výbornou prevencí proti cukrovce. Všichni, kdo pravidelně chodí, mají šestkrát lepší vstřebávání cukru v krvi. Slinivka pak nemusí produkovat tolik inzulínu a není přetížena.

Prevence rakoviny střeva

Každodenní půlhodinová chůze vám podstatně sníží riziko nebezpečné choroby rakovina střeva. Zároveň se podílí na zlepšení trávení, protože ovlivňuje pohyb střev. Chůze je výborná také pro všechny, koho sužuje zácpa.

Zdroje: sciencedaily.com, www.cs.pamperedpeopleny.com, www.jakzdrave.cz, www.digizin.cz