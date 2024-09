Léto je prakticky u konce. A jak je jasné, v létě se zkrátka nabírají kila navíc. Pokud chcete shodit letní kila, udělejte toto. Stačí vám k tomu jen obyčejná žvýkačka, podívejte.

Všechno hezké jednou končí, a tak to je bohužel i u léta. Čas odpočinku, klidu a relaxu je takřka za vámi. Je obecně známo, že s klidem a odpočinkem v létě přichází i více jídla. To je naprosto normální a naprosto v pořádku, jelikož dobré jídlo je v létě povinnost.

Pokud se chcete dostat v září do svého normálního módu co se týče jak práce, studia, tak i fyzičky, můžete toho dosáhnout. A co se týče zhubnutí letních kil, stačí vám k tomu pouze žvýkačka.

Zdroj: Youtube

Žvýkačka pro hubnutí

Možná to zní šíleně, ale zhubnout můžete i pomocí žvýkaček. Žvýkání snižuje pocit hladu, jelikož má potenciál potlačit chuť na svačiny mezi klasickými hlavními jídly dne, což je snídaně, oběd a večeře.

Další výhoda žvýkání žvýkaček co se hubnutí týče je fakt, že žvýkačky pomáhají nastavit v těle dřívější pocit sytosti. Tudíž vám bude stačit méně jídla, než je u vás normálně běžné.

Žvýkání žvýkaček vám může navodit pocit dřívější sytosti, což znamená, že se vaše porce mohou zmenšit.

Je tu jedna další studie, která ukázala, že pokud budete pravidelně žvýkat a budete si chtít dopřát mezi jídly svačinu, i její objem se rapidně sníží, jelikož se zkrátka budete cítit méně hladoví.

Pocit sytosti se dostaví dříve a pocit hladu nebudete mít tak často. Tato metoda se hodí obzvláště po prázdninách, kdy jste možná byli zvyklí jíst častěji a větší porce.

Všeho moc škodí

Jak to však platí ve světě se vším, nic se nesmí přehánět. Je důležité, abyste stále jedli minimálně 3 jídla denně a žvýkáním jídlo nenahrazovali. Když si vaše tělo zvykne na žvýkačku místo jídla, mohli byste mít opravdu velké problémy.

Kromě toho je také důležité, abyste vybrali takové žvýkačky, které neobsahují cukr. Přílišné žvýkání žvýkaček s cukrem nebo sorbitolem může mít opravdu nemilý dopad na vaše zuby.

