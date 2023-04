Jak zhubnout do léta bez dřiny? 5 geniálních triků. Fungují i po padesátce!

Chcete zhubnout do plavek nebo šatů, které už vám pár sezón nesednou? Využijte v boji s nadbytečnými kily všech možných zbraní, tak abyste měli do léta svou vysněnou figuru. Tyto triky by vám mohly pomoci s hubnutím i po padesátce, kdy to bývá o něco složitější než ve dvaceti.

Zdroje: www.brainpedia.cz, www.dama.cz

Životospráva žen po padesátce

Hubnutí je velké téma, které zajímá víceméně všechny. Důležité není jen to, co jíme a pijeme, ale také jistě pohyb, dostatek spánku a minimum stresů. Redukce váhy by měla být v každém případě raději přiměřeně rychlá, postupná a měnící životní styl a návyky, které povedou k hubnutí bez jojo efektu.

Na ženy po padesátce, a někdy už i dříve, čeká úskalí v podobě menopauzy. Měnící se hladina hormonů dělá divy nejen s ženskými pocity, ale také zásadně ovlivňuje tělo. Kvůli těmto změnám je redukce váhy o to složitější. Názorů na to, jak se k problému postavit, je celá řada a mnohé z nich ženám hlavu víc zamotají, než pomohou.

Hubnutí do plavek je motivací, ale ještě lepší je vydržet celý rok. Zdroj: Shutterstock

Triky, které vám mohou pomoci hubnout

Podívejte, co říká o hubnutí bez dřiny a cvičení například toto kratičké video z kanálu TOP věci do 2 minut. Tyto triky vás určitě překvapí a možná i potěší:

Čichejte k ovoci

Proč by měly takové fígly fungovat? Jak už bylo řečeno ve videopříspěvku, podle vědců vůně ovoce, ale také určitého druhu koření, ovlivňuje naše vjemy. Mezi takové vůně, které pozitivně ovlivňují naše smysly, snižují naše touhy po jídle, patří také například máta nebo vanilka. Pamatujte, že jsme různí a jinak vnímáme nejen pachy, ale také pocity hladu nebo chutě na sladké či slané. Najděte způsob, jak zbytečně nestrádat, podobné triky mohou pomoci.

Pijte vodu před jídlem

Dostatečná konzumace tekutin je i vědci často zmiňovaným fíglem při redukci váhy. Je to pochopitelné. Pokud jste plni něčeho jiného a nekalorického, určitě i to může přispět k redukci váhy. Jestliže pijete před nebo během jídla, patrně se nezvládnete přejíst. Dostatek tekutin také přispívá k funkci celého organismu, ale rozhodně se nesmí nic, a to ani pití vody, přehánět!

Doplňujte tekutiny a sledujte svůj pitný režim. Zdroj: Shutterstock

Kontrastní sprcha. Co to je?

Sprchování střídavě teplou a studenou vodou je podle některých vědeckých studií přínosné nejen pro prokrvení pokožky, ale je to také způsob, jak v podstatě vybičovat tělo k lepším výkonům, uzdravení a fungování. Kontrastní sprchování podporuje celkově dobré zdraví a také hubnutí.

Žvýkejte a čistěte si zuby

Čištění zubů a žvýkání žvýkačky podle vědců také mohou přispět k hubnutí. Zatímco dřív se mělo za to, že žvýkání naopak nastartuje zažívací proces a díky tomu se budete cítit dříve hladoví, podle novějších informací by to mohlo být snad i opačně. Co si z toho vzít? Vyzkoušejte, jak to funguje u vás. Někomu vyhovuje stále něco převalovat v ústech, třeba pecku z ovoce, aby se cítil v klidu a bez pocitu hladu, jiný se bude raději postit.

Sklenka červeného vína

Co se týče červeného vína, respektive resveratrolu v něm obsaženém, vědci se domnívají, že snižuje hladinu cholesterolu i cukru v krvi. Napomáhá také hormonální rovnováze, pozitivně ovlivňuje jak svalovou hmotu, tak i játra a mozek. Má se za to, že zpomaluje stárnutí. I když sklenička vína denně je rozhodně považována za akceptovatelné množství, nutno dodat, že resveratrol najdete také v malinách, švestkách, pravé čokoládě, obecně je přítomen i ve všem fialovém ovoci a také jej můžete užívat ve formě potravinového doplňku.

Nemyslete si však, že tato doporučení vám pomohou shodit kila úplně bez práce. Mohou pomoci, ale zázraky na počkání nejspíš úplně neumí.