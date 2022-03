Jak zhubnout nohy? Pomůže voda i správné dýchání

Každý se s nadbytečnými kily vypořádává různě, jisté je, že jen změna jídelníčku nestačí. Obzvlášť trápí-li vás tukové polštáře na konkrétních partiích, které ne a ne shodit. Pokud potřebujete zhubnout nohy, držte se našich rad.

Na začátku je však nutné říci, že hubnutí by mělo být pozvolné, měli byste kombinovat jak posilovací tak aerobní činnost, součástí musí být vyrovnaný jídelníček a dostatek pitného režimu. Nezapomeňte, že zdravé hubnutí s dlouhodobým efektem jde ruku v ruce s dostatečným spánkem a odpočinkem. A hlavně, vše musíte dělat s radostí… Na určité partie se sice zaměřit můžete o něco více než na jiné, záhy však zjistíte, že pokud se hýbete pravidelně, komplexně a dodržujete i ostatní zásady zdravého hubnutí, přebytečná kila půjdou dolů sama i na těch místech na těle, se kterými jste měli vždycky problémy.

Krok za krokem

Nohy můžete v hubnutí podpořit zejména tím nejpřirozenějším pohybem, a to je chůze. Zejména v tom případě, pokud teprve začínáte, nejste aktivními sportovci, nebo máte nějaké pohybové omezení, třeba ze zdravotních důvodů. Důležitá je pravidelná chůze, a to každý den minimálně 30 minut a postupně přidávejte na rychlosti. Chůze by měla být svižná, ale ne tak, abyste skoro běželi. Zkuste ze začátku vyměnit hromadnou dopravu za auto, k poslední zastávce to dojděte pěšky, na výtah zapomeňte a pěkně si všechna patra vyšlápněte po svých. Za pár týdnů už se jistě budete cítit lépe a zvládnete i delší chůzi.

Na kole i během

Máte-li problémy s klouby, lepší než běh je jízda na kole. Určitě je skvělé kombinovat ji právě se svižnou chůzí. Pokud máte klouby v pořádku a na běh se cítíte, začněte pozvolna, střídejte běh s chůzí. Nezbytná je vhodná obuv a obecně platí, že tempo by mělo být takové, abyste při běhu mohli mluvit bez zadýchání. Efekt přináší běh, který se opakuje pravidelně, ideálně 2x až 3x za týden a trvá minimálně 30 minut.

Začít můžete v každém věku. Cviky lze přizpůsobit i vašemu aktuálnímu zdravotnímu stavu. Zdroj: Profimedia

Výpady a dřepy

Cviky zaměřené na svaly nohou nesmí chybět, chcete-li je pěkně vytvarovat a posílit. Nemějte strach, i během posilování nohy hubnou. Skvělé jsou výpady, ty pomáhají na stehna a zadek. Při nich dbejte na to, že koleno přední nohy nesmí být dál než špička. Dalším cvikem jsou dřepy a nemusíte se při nich dostat až do sedu, stačí když si za sebou představíte židli a dřep vedete tak, jakobyste si na ni chtěli sednout. Lýtka jsou neméně důležitá, pomohou výpony ve stoji, to znamená pomalu si stoupat na špičky, nahoře chvíli vydržet a dolů. Existuje i spousta cviků - zvedání nohou v leže na boku nebo na všech čtyřech.

Pocit těžkých nohou trápí mnoho žen. Zdroj: Profimedia

Dýchejte a pijte

Nedílnou součástí efektivního pohybu je i správné dýchání. Zadržování dechu je to nejhorší, co pro své svaly můžete udělat, protože ty potřebují kyslík. Pravidlo je takové, že pokud zabíráte, tak vydechujete a pokud povolujete, nadechnete se. Trpíte na časté otoky a pocit těžkých nohou? Pro hubnutí je důležitá správná činnost žilního a lymfatického systému. Tu podpoříte především vodou, čili dostatečným pitným režimem, kdy byste měli vypít denně minimálně 2 až 3 litry tekutin v závislosti na okolní teplotě a fyzickém výkonu. Pomůže sprchování vlažnou vodou, někdy je dobré střídat i teplou a studenou sprchu a pravidelné protahování, zejména při sedavém zaměstnání. Občas je dobré dopřát si i kůru ručních lymfomasáží. Po každém pohybu, ať už jdete jen na procházku, nebo posilujete, nezapomeňte svaly pořádně protáhnout.

