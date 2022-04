Tukožroutský čaj ze známého plevele: Ideální pro hubnutí po padesátce

Většina žen po padesátce ví, jak nesnadné je shodit přebytečná kila. Stále však mnoho žen věří drastickým dietám, které mají spíš opačný účinek. Značně podpořit hubnutí můžete díky rostlinám, které považujeme za plevel a kterých je všude dost.

Cesta k vysněné postavě nebo k pocitu cítit se fit může být někdy těžká a krolomná, obzvláště pokud je vám padesát a více. Tělo funguje jinak a věřit šíleným dietám a hladovět vám určitě neprospěje. Důležitá je pravidelnost a pozvolna postupovat ve všech aktivitách - pohybu, stravě, duševní pohodě. Čím pomaleji si váš metabolismus bude zvykat, tím lépe a efekt bude dlouhodobější. Rozhodně se vyplatí i celkové lékařské vyšetření, které může odhalit skrytý zdravotní problém, kvůli kterému třeba vůbec nehubnete. Pokud jste zdraví, určitě je nutné zvýšit pohybovou aktivitu, pravidelné procházky, plavání či jízdu na kole, dodržovat pitný režim, omezit alkohol a sladké, dopřát si výživné potraviny a pečovat o svou duši. Pamatujte, že stres je tím nejhorším nepřítelem přirozeného hubnutí.

Vzhůru na sběr

Všechny tyto snahy je nutné pravidelně podporovat, a to třeba pitím bylinkových čajů. Tělo se očistí od všeho špatného, zlepší činnost vnitřních orgánů a pročistí i krev. Ještě než se rozhodnete bylinné čaje popíjet, zkonzultuje vše s vaším lékařem. Skvělá zpráva je, že nemusíte utrácet spoustu peněz za drahé bylinkové čaje, blahodárné rostliny jsou všude kolem vás, mnozí je považují za plevel a zbavují se jich. Vy udělejte opak, vezměte košík, nůžky a rukavice a vydejte se na procházku do přírody, uvidíte, jaké poklady lze najít.

Pampelišky kvetou právě teď, využijte toho. Zdroj: Profimedia

Květy i listy pampelišek

Zářivě žluté květy pampelišek rozeseté na jaře na zahradách, stráních či loukách signalizují příchod teplého jarního počasí. Využijte největší sílu těchto léčivek a nasbírejte si je. Smetanka lékařská nedostala svůj název jen tak pro nic za nic. Pomůže vám lépe trávit, protože zlepšuje tvorbu žaludečních šťáv, pomáhá detoxikovat a prospívá činnosti jater. Čaj připravíte z květů a listů, na jeden hrnek budete potřebovat tři květy a tři listy, které před zpracováním pečlivě omyjte. V hrnku je zalijte horkou vodou, nechte čtvrt hodiny louhovat, pak je vyndejte a popíjejte 2x denně.

Kopřiv si nasbírejte plný košík, sušená vám poslouží i později v zimě. Zdroj: Profimedia

Úžasná kopřiva

Při sběru nezapomeňte na kopřivu. Čistí močové cesty, pomůže vám zbavit se přebytečné vody z těla, detoxikuje. Pravidelným pitím kopřivového čaje (maximálně však dva týdny) zrychlíte hubnoucí proces. Připravíte ho tak, že lžíci sušených kopřiv zalijete 250 ml vroucí vody. Následně nechte zakryté asi 10 minut vyluhovat a sceďte. Pijte čaj z kopřiv denně, ráno nalačno a poté ještě dvakrát během dne.

Přesličku hledejte v lese nebo na mýtinách. Zdroj: Profimedia

Močopudná přeslička

Do třetice všeho dobrého, a tím je přeslička, doslova nabitá minerály a vitamínem C. Její nejlepší vlastností je močopudnost, takže pomůže odvodnění. Sušenou přesličku dejte do hrnku, stačí dvě lžíce, zalijte horkou vodou a 15 minut nechte vylouhovat. Pijte třikrát denně.

