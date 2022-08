Jak s hubnutím po 50 pomáhají vanilka, řeřicha a dlouhý spánek

Nevěřte pověrám, že se nedá po padesátce zhubnout. Není to tak! Poradíme vám, jak na to, abyste měli postavu jak ze žurnálu.

Pravdou sice je, že se hubne mnohem lépe ve dvaceti než v pozdějším věku, ale neznamená to, že by šlo o něco složitého či nemožného. Shodit nějaké to kilo a udržet si trvalou váhu je možné v každém věku. Vždy je to o změně životního stylu a správné životosprávě.

Proč jde váha po 50 často nahoru?

V tomto věku se tuk usazuje především v problémových partiích, tedy v oblasti pasu, na hýždích a bocích. Vzhledem k nastupujícím hormonálním a metabolickým změnám dochází i k postupnému úbytku svalové hmoty, a tak je někdy hubnutí obtížnější a pomalejší. Vsaďte proto na vyvážený a zdravý jídelníček, aktivní pohyb a hlavně na psychickou pohodu. Vynechte nesmyslné diety a zapomeňte na trýznivé hladovění!

Velkým pomocníkem vám bude řeřicha

Drobné bylince se specifickým aroma a lehce štiplavou chutí se často říká zelený spalovač tuků. Velice snadno ji můžete mít doma nonstop čerstvou při ruce. Stačí vysypat semínka na vatičku a dle potřeby je rosit vodou z rozprašovače. Za 2 dny vám plně vyklíčí a roste velmi rychle.

Můžete si řeřichou posypat třeba chleba s máslem nebo brambory, přidávat ji do salátů, polévek i pomazánek. Vlastně se hodí skoro ke všemu a jídlo je díky ní lépe stravitelné. Obsahuje totiž mnoho vlákniny a látky, jež skvěle podporují trávení a správnou produkci žaludečních šťáv. Kromě toho je plná významných živin, důležitých pro náš organismus. Jedná se o přírodní diuretikum, a protože odvádí z těla nadbytečnou vodu, dokonale podporuje hubnutí.

Drobné bylince se specifickým aroma a lehce štiplavou chutí se často říká zelený spalovač tuků. Zdroj: Shutterstock

Popíjejte řeřichové smoothie

Umixujte 1 plnou hrst řeřichy společně s 1 cherry rajčetem a 1 dcl studené převařené vody. Rajče zjemní výraznou chuť řeřichy. Tento elixír pijte po dobu 3 až 4 týdnů každé ráno nalačno.

Zažeňte své chutě vanilkou

Honí vás mlsná? Odolejte hříšným pokrmům díky vanilkovému lusku. Stačí si přivonět a během chvilky jsou dráždivé chutě pryč. Přidávejte si vanilku i do jídla, ale neznamená to, že si dáte sladké buchtičky ze šodó! Přidejte si ji třeba do jogurtu nebo do nápojů. Vanilka totiž skvěle podporuje redukci škodlivého cholesterolu a hlídá správný metabolismus. Prostě vanilka vás bude vždy držet v dobré tělesné kondici.

Díky dostatečnému spánku skvěle podpoříte hubnoucí procesy v těle. Zdroj: Profimedia

Hubněte spánkem

A nezapomeňte na dostatek spánku, protože tak podpoříte hubnoucí procesy v těle. Jeho nedostatek totiž ovlivňuje zvýšené ukládání tuku v těle. Ideálně byste měli spát zhruba 8 hodin, protože tak podpoříte pokles stresových hormonů, které zabraňují snižování váhy. Krátký spánek bohužel podporuje pravděpodobnost vzniku obezity, a to jak u dětí, tak i u dospělých jedinců. Stejně tak je dostatečný spánek nepostradatelný pro správnou činnost a funkci mozku.

Jakmile je člověk dlouhodobě nevyspalý, dochází k útlumu fungování čelního laloku, který ovlivňuje lidské rozhodování a sebekontrolu. Proto má nevyspalý člověk stále na něco chuť a ještě ke všemu na nevhodná jídla a v neřízeném množství. Určitě to znáte! V tento moment jsou pak na denním pořádku pokrmy s větším počtem kalorií, sacharidů a tuků. Takže choďte spát včas, ať zhubnete co nejrychleji!

Zdroje: www.idnes.cz, www.bezhladoveni.cz, www.zena.aktualne.cz