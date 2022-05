Je vám přes padesát a chcete zhubnout? Vynechejte tyto potraviny

Většina žen po padesátce ví, jak těžké je zbavit se přebytečných kil. K tomu, co ještě před pár lety bylo snadné, je nyní zapotřebí mnohem většího úsilí. Když se však začnete vyhýbat určitým potravinám, půjde vám to lépe.

Pokud jste se opravdu rozhodla zhubnout, ať už je to ze zdravotního důvodu, anebo protože vás nadbytečná kila omezují nebo se prostě jen necítíte dobře, rozhodně nedělejte žádné radikální kroky. Pokud jste se několik let málo pohybovala, není možné nyní začít běhat kilometrové trasy nebo cvičit každý den několik hodin. Důležitá je pozvolnost, jen tak u pohybu déle vydržíte, protože pro vás nebude tak namáhavý. Choďte pěšky, jezděte na kole, plavejte, do svého denního režimu zařaďte mírné posilovací cvičení.

Na jídle záleží

Stejně je to i s jídlem. Nesmíte začít hladovět, stačí se pro začátek vyhnout některým potravinám, které s největší pravděpodobností stojí za vaší nadváhou. Jaké to jsou?

Uzeniny i paštiky

Párky, salámy, ale i paštiky a tučné sýry. Pokud patří mezi vaše oblíbené, je nutné se jich vzdát. Zejména uzeniny jsou vysoce zpracované potraviny, s velkým množstvím solí a konzervantů. Paštiky také nepatří mezi zdravé potraviny, mají vyšší energetickou hodnotu, obsahují poměrně hodně tuku, ale bílkovin, které při hubnutí potřebujete, právě moc nemají. Vyhýbejte se také masovým konzervám, zabijačkovým pochoutkám, tučnému prorostlému masu.

Dezerty z obchodu

Pokud zrovna nepatříte mezi kuchařinky a dezerty jste dosud kupovala hotové v obchodě, je na čase to změnit. Nejhorší jsou sušenky, dorty, pečené sladkosti, které oplývají konzervanty, ale především obrovským množstvím cukru, i když se vám to na první ochutnání nemusí vůbec tak zdát. Navíc zvyšují riziko cukrovky, rakoviny a kardiovaskulárních onemocnění. Totéž platí i o šlehačce ve spreji.

Cukr, smažené nebo slané pochutiny, ale i příliš bílého pečiva vám v hubnutí nepomohou. Zdroj: Profimedia

Smažené pokrmy

Hranolky, řízek či sýr a další pokrmy smažené v oleji během přípravy ztrácejí vodu a absorbují tuk. Sníte-li porci hranolek, dostanete se na polovinu doporučeného energetického příjmu za den. Pokud se do těla dostane nadbytek kalorií, uloží si je tělo ve formě tuku. Navíc po smaženém jídle můžete mít potíže s trávením, přepálené tuky jsou také zdrojem trans mastných kyselin, které zvyšují hladinu špatného cholesterolu v krvi.

Slané pochutiny

Občas si dáváte k televiznímu pořadu chipsy, slané tyčinky, tortillové chipsy, krekry či popcorn? Nakrájejte si raději zeleninu, třeba mrkev nebo celer a těmto slaným pochutinám se vyhýbejte obloukem. Vědci zjistili, že bramborové lupínky mohou být příčinou vyššího příbytku na váze než jiná jídla.

Sladké nápoje

Cukr, cukr nic jiného než jen cukr jsou sladké nápoje, limonády, ochucené vody a džusy. Nemají žádnou výživovou hodnotu. Trpíte-li navíc nějakým chronickým onemocněním, slazené nápoje je mohou zhoršit. Pijte čistou vodu, dobrá je i s čerstvou citronovou šťávou, mátou či meduňkou, vhodné jsou i bylinkové čaje. Čerstvé ovocné šťávy pijte omezeně.

